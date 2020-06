Curtea Supremă a atacat la CCR Legea privind fondurile europene nerambursabile

„Secţiile Unite au reţinut că se impune a se examina de către Curtea Constituţionale dacă:

• Au fost încălcate încalcă prevederile art. 73 alin. (3) lit. l) şi art. 75 alin. (1), ale art. 1 alin. (5), ale art. 134 alin. (4), precum şi prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie. S-a reţinut, în esenţă, că, prin prevederile art.58 din proiectul de lege menţionat, se aduc modificări statutului judecătorilor, în ceea ce priveşte regimul disciplinar aplicabil acestora, în condiţiile în care Parlamentul României nu a adoptat respectiva lege după normele constituţionale aplicabile legilor organice şi s-a încălcat ordinea de sesizare a celor două Camere, întrucât prima cameră sesizată a fost Senatul, iar nu Camera Deputaţilor. De asemenea, legea a fost adoptată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi s-a încălcat caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, stipulat art.147 alin.(4) din Constituţia României.

• Sub aspect intrinsec, dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (PL–x nr. 354/2020) contravin prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, sub aspectul exigenţelor privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii şi sunt de natură să afecteze dreptul de proprietate privată prevăzut de art. 44 alin. (1) din Constituţie, restrângerea exerciţiului unui drept constituţional putând fi realizată doar în condiţiile art. 53 din Constituţie. În examinarea acestor dispoziţii, Secţiile Unite au avut în vedere atât jurisprudenţa Curţii Constituţionale (în special Decizia nr.12/2020 şi Decizia nr.147/2019), cât şi jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Sporrong şi Lonnroth c. Suediei)”, se arată într-un comunicat al Curţii Supreme.





Camera Deputaţilor a adoptat săptămâna trecută proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, care au drept scop asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene atât pentru perioada de programare 2014-2020 cât şi pentru următoarea perioadă de programare, respectiv 2021-2027, pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură, asigurarea condiţiilor generale pentru flexibilizarea utilizării fondurilor europene precum şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile europene alocate României.



Sesizarea de neconstituţionalitate priveşte actul normativ în întregime, reţinându-se de către Secţiile Unite atât vicii de neconstituţionalitate de natură extrinsecă, cât şi intrinsecă.