Curtea Supremă, aşteptată să pronunţe sentinţele în dosarul în care fosta şefă DIICOT Alina Bica este judecată alături de fostul ministru Adriean Videanu

În dosarul cunoscut şi sub numele de „Bica 2”, fosta şefă a DIICOT este acuzată de favorizarea fostului ministru al Economiei, Adriean Videanu, în dosarul Romgaz-Interagro, şi a omului de afaceri Ovidiu Tender în dosarul Rafo-Carom, precum si de infracţiunea de abuz în serviciu.



Fosta şefă a DIICOT a părăsit România şi se află în Costa Rica. La ultimele termene, avocatul Alinei Bica, aflată în prezent în Costa Rica, a depus mai multe cereri pentru ca fosta şefă DIICOT să fie audiată în acest dosar prin videoconferinţă sau comisie derogatorie. Acesta a invocat mai multe motive care să justifice absenţa clientei sale de la audieri, de la motive de sănătate la invocarea statutului de refugiat politic. Judecătorii de la Curtea Supremă au respins toate aceste cereri considerând că documentele depuse de avocatul fostei şefe DIICOT nu dovedeau imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces şi nici că ar beneficia de statutul de refugiat.



În motivarea deciziei instanţei de fond, judecătorii au susţinut că Alina Bica, a pus la cale un plan minuţios de îngreunare a tragerii la răspundere penală a milionarului Ovidiu Tender, judecat în dosarul Rafo-Carom, plan ce ar fi fost declanşat încă de la numirea sa în funcţia de şef al Direcţiei.

Declaraţiile de martor ale procurorilor DIICOT în procesul de fond au fost decisive. În primul rând, Bica l-ar fi schimbat pe procurorul de şedinţă care intra în dosarul Rafo Carom, Mirel Rădescu. Decizia de schimbare a acestuia ar fi venit după ce Rădescu i-a comunicat fostei şefe a DIICOT că în în dosarul Rafo –Carom se preconizează obţinerea unei condamnări de cel puţin 15 ani închisoare. Rădescu s-a arătat nemulţumit de îndepărtarea sa din dosar, în faţa şefei sale de Serviciu, Silvia Ştefănescu, care i-ar fi replicat într-o şedinţă de lucră că: „Aşa a vrut Alinuţa”.



"Trebuie să ţineţi cont de reaua-credinţă a inculpatei", a spus procurorul DNA la ultimul termen din faza de apel, subliniind faptul că Alina Bica şi-ar fi încălcat competenţele atunci când a ridicat sechestrul asigurător pe acţiunile pe care Adriean Videanu le deţinea la SC Titan Mar SA.



Adriean Videanu a declarat la ultimul cuvânt în faţa instanţei de apel că el nu a întâlnit-o niciodată pe Alina Bica, în afara şedinţelor de guvern în care aceasta participa în calitate de secretar de stat la Ministerul de Justiţie. El a explicat că acţiunile la purtător pe care le avea la SC Titan Mar SA erau ipotecate la o altă societate iar el nu ar fi avut niciun beneficiu în ridicarea sechestrului pus de procurori.





„Eu am gestionat activitatea externă a companiei. Era o firmă-fanion, care a pierdut două contracte de export cu Japonia şi Arabia Saudită şi am fost nevoiţi să concediem 800 de oameni. În 2012, am transformat acţiunile nominative în acţiuni la purtător cu condiţia să le cesionăm copiilor. Am făcut asta pentru a ne aduce copii acasă, aflaţi la studii în străinătate, să le dăm undiţa, şi nu peştele, pentru a-şi face un viitor", a spus, potrivit Agerpres, fostul ministru Adrian Videanu.