Curtea de Apel Bucureşti obligă CCR să publice opinia separată a Liviei Stanciu din decizia privind abuzul în serviciu

Curtea Constituţională a României a fost dată în judecată după ce a decis, prin hotărâre administrativă, să nu mai publice opinia separată a judecătoarei Livia Doina Stanciu în conţinutul deciziei CCR privind pragul la abuzul în serviciu la sesizarea Bombonicăi Prodana, fosta soţie a liderului PSD Liviu Dragnea. În acea speţă, Livia Stanciu argumenta împotriva obligării legiuitorului să introducă un prag al prejudiciului în infracţiunea de abuz în serviciu, după cum relatează publicaţia G4Media.

Prin sentinţa de miercuri este desfiinţată o hotărâre CCR şi efectiv orice opinie separată va trebui să fie publicată obligatoriu împreună cu deciziile CCR.

“Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale a României nr. 1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 477/23.06.2017, în ceea ce priveşte prevederile art. 1 alin. 2, 3, 4, 5, ale art. 2 şi ale art. 3. Dispune obligarea pârâtei la reataşarea opiniilor separate şi/sau concurente formulate cu privire la Deciziile nr. 304/4.05.2017 şi nr. 392/6.06.2017, pronunţate în dosarele 32D/2017 respectiv 1328D/2017, precum şi la obligarea ataşării pe site şi la transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României a acestor decizii împreună cu opiniile separate şi/sau concurente. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – secţia a VIII a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 20.06.2018”, este decizia Curţii de apel Bucureşti, care a judecat dosarul în primă instanţă.

„Nu mai putin de 7 judecatori de scaun au constatat in ultimul an ca CCR a incalcat legea. Aceasta in conditiile in care, potrivit art. 1 alin. 5 din Constitutia Romaniei, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale, al carei garant este sau cel putin pretinde a fi CCR, precum si a legii este obligatorie. Intamplator sau poate deloc nu, toate litigiile au pornit in legatura cu situatii bantuite de un puternic caracter politic: fie au fost cenzurate opinii separate/concurente formulate la decizii care au vizat in mod direct un important lider politic”, a declarat avocata Elenina Nicuţ pentru publicaţia G4Media . Elenina Nicuţ este avocata care a obţinut această victorie în instanţă.