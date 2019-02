Cum a schimbat Alina Ghica completul care-l judeca pe Liviu Dragnea: „Un exces de putere”

După decizia dată de Alina Ghica, a fost necesară o nouă hotărâre de Colegiu şi o nouă tragere la sorţi.

Liviu Dragnea a scăpat de completul format din judecătorii Rodica Cosma, Horia Valentin Şelaru, Cristina Simona Nenita, Francisca Maria Vasile şi Ioana Alina Ilie. Cea de-a treia varianta de complet l-a mulţumit pe Liviu Dragnea, iar avocaţii liderului PSD nu au contestat componentă.

Sursa citată mai notează că, în opinia Alinei Ghica, este o diferenţă între momentul în care CCR a dat decizia şi momentul în care aceasta devine obligatorie. Totodată, magistratul a arătat că deciziile CCR sunt obligatorii abia după publicarea în Monitorul Oificial.

Judecatorul a criticat decizia Colegiului de Conducere care a trecut imediat la tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori. „Printr-o interpretare proprie, parata a asimilat operatiunea comunicarii prevazuta de dispozitiile art. 36 din Legea nr. 47/1992, modificata si republicata, cu modalitatea efectiva atat din punct de vedere al continutului cat si din punct de vedere temporal in care o decizie a Curtii Constitutionale intra in vigoare si isi produce efectele", motiveaza Alina Ghica.

Curtea de Apel Bucuresti apreciaza ca ICCJ prin hotararea adoptata a incalcat atat dispozitii din Constitutia Romaniei (Art. 147 alin. 4: "Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor."), dar si alte hotarari care prevad ca deciziile Curtii Constitutionale se aplica de la data publicarii acestora, numai pentru viitor.

„Avand in vedere ca, astfel cum s-a aratat anterior, considerentele deciziilor pronuntate de instanta constitutionala sunt obligatorii in egala masura ca si dispozitivul deciziilor, Curtea retine ca parata avea obligatia legala de a studia considerentele deciziei prin care s-a solutionat conflictul juridic de natura constitutionala, pentru a se conforma modalitatii in care Curtea Constitutionala a Romaniei a inteles ca dupa constatarea existentei conflictului juridic de natura constitutionala sa indice conduita de urmat de catre autoritatile publice implicate in conflict", conchide Alina Ghica.