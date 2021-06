Cum a salvat un şofer român de camion din Franţa un coleg gazat în cabină de indivizi înarmaţi cu săbii

„O noua tragedie a stat să se intample aseară in una din parcările de pe coasta Franţei. Scenariul, copie la indigo ca şi in cazul răposatului Mihai Spătaru, colegul nostru ucis acum 2 săptămâni.

De data aceasta doar tăria de caracter şi curajul unui alt coleg al nostru, Vasile Marian pe numele lui, culmea tot din Brăila, angajat al unei companii româneşti, au salvat atât viaţa colegului nostru cât şi a colegului din Belarus, parcat lângă el.

In jurul orei 4.30, colegul nostru Marian Vasile, a coborât din camion să meargă la toaleta parcării, moment în care a observat o persoana în laterala remorcii. Imediat omul nostru a făcut stânga împrejur, a sărit în camion, a încuiat uşile şi a pornit motorul claxonând. Ştia ce păţise colegul Mihai cu 2 săptămâni în urma, aşa că nu a riscat să se apropie de străinul din laterala remorcii.

In acel moment, un alt atacator cu un obiect ascutit de marimea unei mini săbii a venit la fereastra masinii strigand la el sa nu mai faca galagie, asta in limba engleza. In acel moment, a lovit cu manerul sabiei usa camionului, dupa cum se observa si in foto.

În acest timp, celălalt atacator a încercat să deschidă uşa remorcii, dar fără succes, camionul fiind dotat cu încuietori tipice remorcilor frigorifice. Văzând că nu are succes, au trecut la remorca colegului din Belarus, dar gălăgia făcuta de Marian, i-a pus pe fugă până la urma.

Văzând că în camionul de Belarus nu se miscă nimic dupa atâta zgomot, colegul nostru a bătut la uşile rusului sperâd că acesta este încă în viaţă. În cele din urmă a reuşit să îl scoată din cabina, acesta fiind gazat după metoda tipică folosită de hoţii din Franţa.

Mirosul de gaz din cabina era pătrunzator, spune Marian... omul era semidrogat de la gazul ăla când l-am dat jos din cabină... După ce s-au linistit au sunat la poliţie, în speranţa că vor fi ajutaţi”, a scris Ilie Matei, pe pagina de Facebook.