Cum pierdem lupta cu noul coronavirus pe mâna DSP-urilor

Conform procedurilor, românii care au simptome de COVID-19 trebuie să se adreseze DSP-urilor pe raza căruia locuiesc. Teoretic, specialiştii instituţiilor respective ar trebui să demareze procedura de testare a celor care au apelat. Numai că la telefoanele instituţiei nu prea răspunde nimeni, lucru demonstrat de un experiment realizat de. Concret, timp de o jumătate de oră, angajaţii DSP Bucureşti nu au răspuns la niciun apel telefonic realizat live, într-o emisiune, la care participa Raed Arafat. Mai trebuie precizat că s-a apelat DSP Bucureşti, care are un număr mare de angajaţi (91) în comparaţie cu instituţiile de gen care funcţionează la nivel judeţean. Pe locul doi, la mare distaţă, este judeţul Timiş, unde DSP are 45 de angajaţi. Conform unor surse, există chiar un DSP, cel din Giurgiu, care are numai un epidemiolog.