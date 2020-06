Înşelarea celor care ajung în service cu maşinile a ajuns un fenomen la nivel naţional, iar Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a demarat o operaţiune masivă de control în toate unităţile de reparaţii auto. Buzunarele clienţilor sunt „atacate”, de obicei, prin umflarea facturilor de către service-uri, dar proprietarii de maşini pot fi păgubiţi şi prin dispariţia sau distrugerea unor echipamente opţionale sau prin „pierderea” garanţiei aferente reparaţiei.

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a explicat cum sunt înşelaţi în service-uri posesorii de maşini. „În primul rând, este vorba de informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator, fie, în unele cazuri, de către asigurător. Diferenţele pot fi imense. În loc de 59,9 lei plus TVA se poate factura până la 350 de lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 de lei plus TVA pentru acelaşi autoturism şi aceeaşi operaţiune”, afirmă directorul general ANPC.

Specialiştii spun că puteţi scăpa de această problemă dacă solicitaţi un deviz oficial de estimare a costurilor de reparaţie, dar acest demers trebuie făcut înainte de începerea intervenţiilor asupra maşinii. Trebuie să primiţi un formular cu antetul societăţii, care trebuie să cuprindă: data, identitatea clientului, tipul/modelul autovehiculului şi kilometrajul, natura exactă a reparaţiilor de efectuat, costul probabil al acestor intervenţii şi durata imobilizării autovehiculului.

Dotările suplimentare, trecute în nota de comandă

Cei care au maşini pe care au montat dotări suplimentare celor „de fabrică” sunt sfătuiţi să mai încheie un document în care să fie menţionată existenţa acestor accesorii. Şi asta pentru că la ANPC s-au primit plângeri în care s-a semnalat dispariţia sau deteriorarea unor astfel de echipamente opţionale.

„Starea autoturismului în timpul reparaţiei poate să fie menţionată în nota de comandă şi clientul poate să atragă atenţia asupra unor echipamente care sunt montate. Service-ul devine, astfel, răspunzător de starea autoturismului şi răspunde pentru orice pagubă produsă pe perioada intervenţiei. Este important ca părţile să consemneze în scris toate informaţiile, pentru a evita discuţiile la preluarea vehiculului, dacă veţi constata pagube sau lipsa unor accesorii”, spune Anghel.

Directorul ANPC susţine că, semnată de cele doua părţi, nota de comandă prezintă o serie de avantaje, respectiv constituie o probă despre ce lucrări s-au comandat şi ajută la contestarea facturii ulterioare, care ar conţine reparaţii suplimentare neacceptate şi va constitui dovada, în caz de responsabilitate a service-ului, pentru lucrări neefectuate sau necorespunzătoare. Expertul ANPC le recomandă posesorilor de autoturisme să nu lase diverse obiecte - haine, cărţi, stick-uri de memorie, CD-uri-în maşină atunci când o predau pentru reparaţie pentru că, din punct de vedere legal, unităţile de reparaţie nu pot fi trase la răspundere pentru dispariţia sau distrugerea acestora.

Menţionarea garanţiei în factura finală

Anghel mai spune că pentru piesele de schimb, din stocurile proprii, utilizate de service la reparaţie se acordă garanţie conform Legii 449/2003, iar pentru manopera realizată există OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, care obligă service-ul auto să acorde o garanţie, însă fiecare societate aplică propria politică comercială faţă de clienţi referitoare la durata acestei garanţii. Specialistul spune că aceste garanţii sunt obligatoriu de menţionat în factura finală.

Piese care nu sunt originale, montate pe maşini