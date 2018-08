Cum i-a salvat un protestatar pe cei doi jandarmi de la o bătaie mult mai gravă:  Primul gest, instinctual, a fost să fac scut uman pentru a-i proteja

Manifestantul a povestit pe contul său de Facebook că, în momentul în care i-a vazut cazuţi jos ţi incasând lovituri, primul gest, din instinct, a fost să facă un scut uman pentru cei doi cu propriul corp.

„A urmat o ploaie de pumni şi picioare încasate, eu şi toţi cei care reuşiserăm să facem un baraj viu de la cei care veneau valuri, valuri să lovească, iar o fată din cordon s-a aruncat disperată peste cei doi pentru a-i proteja. Pentru câteva momente violenţa încetase, fapt ce ne-a determinat pe cei din scut să-i ridicăm pe jandarmi pentru a-i scoate din muţime. A fost o greşeală copilărească pentru că odată ridicaţi a început din potopul de lovituri, iar eu am pierdut filmul pentru câteva zeci de secunde în urma unor lovituri primite în cap. Am mai văzut doar cum câţiva jandarmi au venit să-şi recupereze colegii“, povesteşte bărbatul.

Doi jandarmi, dintre care o femeie, au fost prinşi în mijlocul unui grup de manifestanţi şi au căzut victime agresiunii mulţimii furioase, vineri seară.

Cei doi jandarmi au fost scoşi de mai mulţi manifestanţi paşnici, care au făcut scut uman în jurul celor doi şi i-au escortat până la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-şi salva colegii.

Prezentăm mai jos relatarea completă, care se încheie cu o serie de întrebări pe care nu doar acest manifestant şi le pune.

„În copilărie şi adolescenţă când o dădeam parte-n parte exista un principiu peste care nu se putea trece, nu loveşti niciodată pe cel căzut la pământ dacă acesta refuză lupta. Te descalificai în faţa tuturor. Nu era o dovadă de putere, ci de mişelie.

Când am ajuns la cei doi jandarmi prinşi între protestatari erau deja căzuţi la pământ, iar primul gest, instinctual, a fost să fac scut uman pentru a-i proteja. Nu m-am gândit nicio clipă că oamenii aceia fac parte dintr-o instituţie pe care o vreau desfiinţată pentru abuzurile asupra mea din trecut şi pentru ceea ce reprezintă, un braţ represiv al statului, scopul era salvarea lor. A urmat o ploaie de pumni şi picioare încasate, eu şi toţi cei care reuşiserăm să facem un baraj viu de la cei care veneau valuri, valuri să lovească, iar o fată din cordon s-a aruncat disperată peste cei doi pentru a-i proteja. Pentru câteva momente violenţa încetase, fapt ce ne-a determinat pe cei din scut să-i ridicăm pe jandarmi pentru a-i scoate din muţime. A fost o greşeală copilărească pentru că odată ridicaţi a început din potopul de lovituri, iar eu am pierdut filmul pentru câteva zeci de secunde în urma unor lovituri primite în cap. Am mai văzut doar cum câţiva jandarmi au venit să-şi recupereze colegii.

Din fericire, jandarmeriţa şi jandarmul n-au suferit răni care să le pună viaţa în pericol, dar nu pot spune acelaşi lucru despre cei pe care jandameria i-a prins la intersecţia Mihalache cu Titulescu stând pe treptele şi balustarda unei clădiri de birouri, deşi şi-au arătat clar intenţia nonviolentă. I-au rupt cu bastoanele, doi dintre ei rămânând inconştienţi la pământ. Şi asta doar ce am văzut eu.

Am câteva întrebări cu privire la cum a acţionat Jandarmeria:

Cine a autorizat gazarea protestatarilor încă de la orele 17-18, ştiind că în trecut hârjonelile între manifestanţi si jandarmi erau tratate mult mai relaxat şi fără urmări şi de ce s-a tras cu tuburi de gaz la nivelul capului, în condiţiile în care sunt obligaţi, prin convenţii internaţionale, să tragă la un unghi de 45 grade? Când am ajuns pe la orele 20.00 lumea era deja foarte furioasă pe jandarmi pentru cum acţionaseră până atunci.

Cine a dat ordin de înarmare al jandarmilor cu arme de foc letale şi cu ce scop au fost aduse?

Cine e comandatul de dispozitiv şi care a fost scopul său atunci când a ordonat plutonului de jandarmi să treacă fix prin mijlocului celor mai înfierbântaţi manifestanţi creând panică şi incitare la violenţă?

Cine e şeful plutonului care şi-a abandonat colegii în mulţime şi a întârziat nepermis de mult salvarea lor, totul putându-se încheia cu o tragedie?

Cine e responsabilul care a ordonat represiunea împotriva protestatarilor nonviolenţi?

Cine e comandantul de jandamerie care i-a spus lui Mălin Bot că: „dacă vom fi 50 de mii, jandarmii vor trece de partea poporului”? Acest anunţ fiind făcut de la staţia de amplificare din Piaţa.

Sentimentul pe care l-am avut aseară a fost că Jandarmeria a avut ca unic scop provocarea protestatarilor. Şi i-a reuşit!

Şi manifestanţii işi doreau acţiune. Şi-au avut!

Realitatea e că nu am aşteptari de la jandarmi în asemenea momente, ştiu şi-mi asum că voi avea de suferit ca urmare a modului violent în care ei acţionează în stradă. Nu mă surprinde lipsa lor de umanitate atunci când desfigurează cam tot ce le iese în cale. Şocat am fost doar de ploaia de lovituri aruncate de protestatari asupra celor doi jandarmi. Şi părea că nu se mai sfârşeşte. Şi mai era şi neputinţa că nu pot face mai mult ca să-i salvez.

Una peste alta, comparând violenţa de aseară (de ambele părţi) cu ce am văzut şi trăit prin alte ţări, dând la o parte propaganda de pe toate televiziunile cu privire la violenţe, suntem încă foarte cuminţi ca societate. Şi nici represiunea jandarmilor nu poate fi comparată cu ce se întâmplă prin alte locuri.

În final aş spune că fiecare baston dat de jadarmi şi fiecare jet de gaz inhalat de cei peste 100 de mii de manifestanţi e un vot în minus pentru actuala putere la alegerile din 2020. Asta dacă nu decid să Erdoganizeze România. De văzut dacă au loc în puşcării pentru noi toţi.

Ps. Vă rog, nu mai întreţineţi propaganda televiziunilor cu nu ştiu ce infiltraţi şi huligani la manifestaţie, dacă au fost sunt irelevanţi. Am văzut furie pură din partea tururor celor prezenţi faţă de organele represive, iar revolta lor a fost autentică. E regretabil acel incident cu cei doi jandarmi, dar victimele reale ale statului suntem noi.

Pss. Mulţumesc jandarmului care şi-a aruncat greda explozivă fix in genunchiul meu stâng făcându-mă indisponibil pentru meciul de fotbal de duminică“.