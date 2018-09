Cum e hărţuit la serviciu poliţistul care a participat la campania #FărăPenali

Poliţistul spune însă că nu a încălcat niciun regulament, banderola fiind pusă pe braţ, sub mâneca de la cămaşă, şi nu a acoperit niciun moment însemnele sau uniforma.

„În data 6 iulie 2018, m-am prezentat la serviciu îmbrăcat regulamentar în uniforma de serviciu, dar purtând pe braţ o banderolă inscripţionată #FărăPenali, un mesaj care reprezintă un principiu al meu, care ţine de libertatea mea de exprimare. (...) Şefii mei mi-au cerut să dau jos banderola, fără a-mi putea justifica legal de ce. Eu am refuzat, motiv pentru care nu am mai fost lăsat să primesc armamentul din dotare, am fost înlocuit cu un alt coleg în serviciu, a fost chemată doamna psiholog, care m-a şi consultat, apoi mi s-a spus să plec acasă, că sunt liber trei zile. Am refuzat să plec acasă, fiindcă am considerat că măsurile s-au luat fără respectarea legii, aşa că am rămas la sediul secţiei până la orele 22.00, când trebuia să ies din serviciu“, a scris pe Facebook poliţistul Radu Duţu.

„Comportament cu risc dezadaptativ“

Când agentul de poliţie a făcut o petiţie în care a cerut să i se comunice legile pe care le-a încălcat şi în baza cărora a fost sancţionat, a primit un răspuns ambiguu şi neconvingător.

Mai mult, el a fost catalogat de şefii săi drept „dezadaptat“. „În răspunsul la petiţie se specifică faptul că nu am mai primit armamentul în acea zi, pe motiv că am manifestat vizibil un comportament cu risc dezadaptativ“, a explicat Radu Duţu.

Posibil abuz

Specialiştii spun că poliţistul Radu Duţu ar putea fi victima unui abuz din partea şefilor săi, deranjaţi de participarea acestuia la campania civică.

„Să ajungi să-i iei arma unui poliţist înainte să faci o cercetare disciplinară este cam mult. Eu cred că este un abuz, care porneşte probabil de la participarea poliţistului la acea campanie civică. Până să se constate abaterea disciplinară, nu puteau să ia o măsură de acest gen împotriva poliţistului. Ai lua arma nu este doar o sancţiune, dar şi un atac la demnitatea lui. Îl poţi cercetata, îl poţi băga în comisia de disciplină, dar trebuie să se aibă în vedere prezumţia de nevinovăţie. Poate că nu se confirmă şi este găsit nevinovat. Arma poţi să o iei în momentul în care există motive serioase, o situaţie de pericol“, a explicat, pentru „Adevărul“, avocatul Daniel Fenechiu.

În schimb, sindicaliştii din Poliţie tind să dea dreptate şefilor agentului.

„Nu poţi să mergi la serviciu cu o astfel de banderolă. Una e să mergi în timpul tău liber şi să participi la o campanie şi altceva e să faci asta la serviciu. Regulementele interzic purtarea unor astfel de accesorii. Ce ar însemna să-şi pună fiecare poliţist câte o banderolă?“, a declarat, pentru „Adevărul“, Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.