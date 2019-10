Cum poate „chirurgul“ italian cu 8 clase să-şi deschidă o clinică. „Un statut juridic limpede l-ar fi împiedicat să facă ce face acum”

Matteo Politi, chirurgul italian pus sub acuzare la începutul anului pentru că ar fi mutilat mai multe femei după ce a operat în România fără să aibă vreun atestat medical, a anunţat că îşi va deschide o clinică în centrul Bucureştiului. Asta deşi are un dosar penal inclusiv pentru practicarea ilegală a medicinei, iar diplomele prin care acesta încearcă să ateste că ar fi terminat liceul şi o facultate de medicină sunt cel puţin incerte. Italianul susţine că problemele sale cu legea sunt „mâna concurenţei”.

Un statut juridic limpede l-ar fi împiedicat să facă ce face acum Întrebat de stadiul dosarului său, acesta a declarat că ancheta bate pasul pe loc. „Aştept, sunt cu 60 de zile mai mult pentru controlul judiciar şi nu este dată pentru instanţă, rechizitoriu, nu e nimic la momentul actual”. Problemele create de un proces care nu pare că va ajunge prea curând la o concluzie sunt multiple. „Părerea mea este că avem un sistem juridic care se dovedeşte a fi total ineficient, de vreme ce avem o prezumţie de nevinovăţie, care este un principiu corect, dar care devine inoperant atâta vreme cât justiţia are nevoie de îngrozitor de mult timp pentru a fi pusă în aplicare. Dacă omul acesta a practicat medicina ilegal, dacă eram în multe alte ţări ale lumii până acum am fi avut un statut juridic limpede şi un astfel de statut, din punctul ăsta de vedere, l-ar fi împiedicat să facă ce face acum”, atrage atenţia medicul Sorin Paveliu. Paveliu a explicat şi faptul că atât timp cât nu deschide „un cabinet medical individual, asociere de cabinete sau societate civilă medicală, ci o formă comercială”, acesta n-ar avea vreo problemă legală dacă ar vrea să fie patronul clinicii.

Planuri ambiţioase de afaceri

Clinica va oferi servicii de chirurgie plastică, estetică, dermatologie, ginecologie şi ORL, iar italianul spune că are ambiţii mari pentru afacerea sa, plănuind deschiderea unui spital în câţiva ani. Acesta pretinde că nu a avut nicio problemă în a atrage medici care să lucreze în această clinică, majoritatea fiindu-i prieteni, iar scandalul în care este implicat nu va afecta afacerile clinicii.

„Suntem doi parteneri - suntem, cum s-ar spune, în familie (...) Eu momentan nu pot investi, pot să spun că sunt doar asociat, dar el pune partea financiară, eu fac partea organizatorică, administrativă şi după ce toate actele sunt ok, şi parte medicală. Iniţial voi fi proprietarul şi directorul clinicii, când voi avea toate actele în regulă voi fi chirurg cosmetician”, le-a spus italianul jurnaliştilor Mediafax.

Dă vina pe concurenţă

Matteo Politi îşi susţine în continuare nevinovăţia, spunând că diplomele sale sunt recunoscute de autorităţile competente din România şi că în urma procesului „n-o să mai poată spune nimeni deloc medic fals sau altceva”.

Mai mult, declară că e pregătit să lupte pentru drepturile sale, punând mediatizarea activităţii sale pe seama „concurenţei”. „Probabil este altceva în spate, alte persoane sau alţi doctori, alţi chirurgi, ştiţi cum se zice, concurenţa, nu le-am plăcut. Eu iubesc medicina, din acest motiv sunt aici şi lupt pentru drepturile mele. Mass-media a vorbit foarte mult, a spus că am opt clase şi aşa mai departe, nu este adevărat şi am toate dovezile că nu e aşa cum s-a spus”, a spus acesta.

Studiile de medicină, sub semnul întrebării

În apărarea sa, italianul invocă două diplome de absolvire, una care ar atesta că a terminat liceul, alta care ar arăta că are studii de medicină. Aşa cum a relatat presa încă din februarie, atunci când a izbucnit scandalul, diploma de absolvire a Facultăţii de Medicină a Universităţii din Priştina prezintă mai multe probleme, Camera Medicilor din Kosovo spunând că nu este validă. De altfel, o simplă căutare în presa internaţională arată că universitatea kosovară e în mijlocul mai multor scandaluri, având profesori care nu îndeplinesc criteriile pentru a se afla la catedră şi o reputaţie de „fabrică de diplome”. Nici diploma de liceu nu prezintă încredere, studiile fiind absolvite online, aşa cum italianul nu se fereşte să recunoască.

Cazul lui Matteo Politi a intrat în atenţia publicului după ce mai multe dezvăluiri, apărute în luna februarie a acestui an, au arătat că acesta a operat la mai multe clinici private din România sub numele de Matthew Mode, fără a avea, însă, studii medicale. Ulterior, investigaţiile presei internaţionale au scos la iveală faptul că italianul activase şi în alte ţări, iar mai mulţi pacienţi care s-au aflat sub bisturiul acestuia s-au plâns de calitatea serviciilor acestuia. În urma acuzaţiilor, bărbatul a fost reţinut pentru 30 de zile, măsura fiind ridicată ulterior de magistraţi. Cazul său a început un val de dezvăluiri despre medici fără atestate care au practicat la diferite clinici din România.