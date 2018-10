Cum se va calcula noua taxă de poluare. Se va achita împreună cu impozitul auto sau la efectuarea ITP

Este vorba de capacitatea cilindrică, norma de poluare şi emisiile efective de CO2 ale maşinii, variabile luate în calcul pentru taxele asemănătoare şi de unele ţări occidentale. Din formula de calcul va face parte şi venitul mediu la nivel naţional, arată profit.ro . Grupul de lucru format pe lângă Ministerul Mediului are acum de ales din două variante de achitare efectivă a taxei.

Prima variantă, şi cea mai probabilă, este cea în care se va adăuga componenta de mediu în impozitul anual datorat pentru mijloace de transport. O altă variantă luată în calcul prevede aceeaşi formulă de calcul, dar achitarea la efectuarea inspecţiei tehnice periodice.

Comisia Europeană cere o altfel de taxare

Daniel Anghel, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC România, consideră că o astfel de taxă este în acest moment necesară, dar şi că ea trebuie concepută cu foarte mare atenţie pentru a fi conformă cu regulile europene.

“În contextul în care anul trecut autorităţile din România au eliminat taxa pentru prima înmatriculare a autovehiculelor, în România au proliferat achiziţiile de vehicule second hand cu o vechime foarte mare, care au condus rapid la deteriorarea vârstei şi calităţii parcului auto. Desigur, noul sistem de promovare a vehiculelor noi şi puţin poluante trebuie aliniat şi în funcţie de recomandările Comisiei Europene astfel încât să fie conform cu prevederile europene”, spune expertul.

“O taxă calculată în funcţie de amprenta de mediu a autovehiculelor, este bine-venită” Daniel Anghel PwC România

Daniel Anghel explică şi de ce noua taxă trebuie să fie concepută după principiul “poluatorul plăteşte”. “Considerăm că un nou sistem de stabilire a impozitului local datorat pentru autovehicule, calculat în funcţie de amprenta de mediu a autovehiculelor, este bine-venit. Un astfel de sistem ar trebui să aibă în vedere norma Euro la care se încadrează respectivul autovehicul precum şi consumul de CO2. Acest demers se aliniază şi obiectivului CE care recomandă implementarea unui sistem de impozitare a autovehiculelor care să aibă în vedere criterii relevante din punct de vedere a protecţiei mediului, cum ar fi emisiile de CO2, vârsta autovehiculelor şi nu doar criterii de natură tehnologică” a concluzionat expertul PwC România.

Formulă greu de contestat

Cu ceva timp în urmă ministrul Graţiela Gavrilescu declara că proiectul noii taxe va fi gata până la sfârşitul acestui an şi va fi unul atent conceput în aşa fel încât să respecte legislaţia şi să nu mai fie contestat în instanţe. “Vreau ca formula de calcul la care se lucrează la ora actuală, să fie o formulă care să nu mai poată fi contestată, atacată, care să stea în picioare, astfel încât într-adevăr cel care poluează să fie cel care să plătească o penalitate. Am promis că, până la finele acestui an, Grupul de lucru să-şi încheie activitatea şi să prezinte o variantă finală. Până atunci, avem grijă să facem prevenţie prin lansarea unor proiecte de prevenire a poluării printr-o serie de proiecte”, a spus Gavrilescu.