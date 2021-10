Cum acţionau angajaţii de la centrul de vaccinare din Sectorul 2, închis din cauza emiterii de certificate Covid-19 false. Acuzaţiile procurorilor

Instrumentarea dosarului a pornit după ce trei dintre persoanele ale căror date fuseseră modificate au constatat că, deşi se vaccinaseră, nu puteau genera certificatele verzi şi au sesizat autorităţile.

„Medicii şi asistenţii sunt angajaţi prin contract de prestări servicii cu Primăria Sectorului 2. Nu vreau să fac declaraţii cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia personalului care lucrează aici, aceasta o să reiasă la finalul anchetei. Am avut ceţătăţeni care au încercat să scoată certificatele verzi, având certificatele de vaccinare, şi nu apăreau ca fiind vaccinaţi. Au venit la centru, am verificat arhivele, noi îi aveam în arhivă şi atunci am sesizat Poliţia care o să ne spună exact ce s-a întâmplat. În acest moment nu avem sesizări legate de alte centre”, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, viceprimarul Sectorului 2, Alexandra Chirilă, explicând că Centrul Neghiniţă va fi redeschis după ce Poliţia va permite acest lucru.