CTP: „Este bine că Parchetul s-a autosesizat înainte de cererea preşedintelui Iohannis şi a declanşat această anchetă“

„Doamna Carmen Dan, în calitate de ministru de Interne, îşi asumă automat ce s-a întâmplat aseară. Ceea ce a făcut corect preşedintele Iohannis – să ceară anchetă făcută de Parchetul general. Este bine că Parchetul s-a autosesizat înainte de cererea preşedintelui Iohannis şi a declanşat această anchetă“, a declarat CTP pentru digi24.ro.

Acesta a adăugat că, în urma anchetei se va vedea care sunt responsabilităţile şi cum trebuie să răspundă fiecare, inclusiv doamna ministru Carmen Dan.

„În ceea ce priveşte solicitarea ncătre SRI a doamnei prim-ministru este făcută cu scop politic pentru a îndrepta atenţia către instigatori politici, aşa cum politicienii PSD-ALDE afirmă şi cer investigarea influenţei declaraţiilor liderilor din Opoziţie şi ale preşedintelui Iohannis asupra violenţelor, deci vor să ducă vinovăţia în această direcţie. Doamna Dăncilă s-a gândit să ceară SRI-ului informaţii în acest sens - cine sunt persoanele infiltrate, eventual sorosişti, eventual plătiţi, eventual oameni de la PNL şi de la USR, pentru că asta este direcţia politică în care este comandată să acţioneze doamna Dăncilă.”

Referitor la dezinformarea despre femeia-jandarm care ar fi avut o fractură de coloană cervicală, dar de fapt are doar o echimoză, Cristian Tudor Popescu spune că „Jandarmeria a comis un abuz mediatic. Ea nu are voie să comunice diagnostice medicale. În ce calitate a făcut publică Jandarmeria această afirmaţie? Cum că e în pericol să rămână paralizată, să nu mai meargă niciodată. O astfel de comunicare se face exclusiv de către medic, de un reprezentant al spitalului. Nu ştiu asta domnii de la Jandarmerie? Ştiu foarte bine. Dar au dorit să mai pună o cărămidă la construirea imaginii de violenţă a participanţilor la miting împotriva organelor de ordine. Acesta este unul dintre obiectivele a ceea ce am văzut aseară, de manipulare - oamenii să rămână acasă, milioanele de români care nu s-au aflat în piaţă să rămână cu impresia unei manifestări violente îndreptate împotriva autorităţilor. Şi în al doilea rând, să fie intimidaţi cei care se mai gândesc să mai participe la alte proteste, având în vedere gradul de violenţă înregistrată aseară în piaţă.

Jandarmii nu au fost agresivi de la începutul manifestaţiei, nu au intervenit. Indivizii aceia violenţi au început de la ora 16:00, iar jandarmii nu au intervenit ore bune. Au fost lăsaţi să devină violenţi, să apară cât mai multe imagini cu violenţă, pentru a justifica intervenţia pe cât de violentă, pe atât de aberantă, de după ora 21:00, care oricum era programată... fuseseră instruiţi ca la momentul potrivit ca imagine, să dezlănţuie acea năvală asupra întregii mulţimi aflate în piaţă cu tunuri cu apă, gaze lacrimogene, cai, bastoane date în cetăţeni paşnici care stăteau cu mâinile în sus.”