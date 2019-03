CTP: De ce credeţi că au ţinut-o pe Kovesi 7 ore la audieri? Mesajul era chiar numărul de ore

„Idealul, funcţia-obiectiv este, minunat ar fi, pentru Secţie, pentru Gestapo şi pentru PSD-ALDE, ca doamna să fie arestată, ăsta ar fi idealul. Deocamdată, încă nu şi-au asumat, aţi văzut că au luat-o progresiv. Încă nu-şi asumă arestarea Secţia. Ce s-a întâmplat acolo? Dumneavoastră de ce credeţi că au ţinut-o şapte ore acolo, ce credeţi că s-a întâmplat? (Răspunde Cosmin Prelipceanu: Ca să numere jurnaliştii orele). Exact. Foarte bine. În cazul de faţă, mesajul era chiar numărul de ore. Important era ca lumea să ştie că a fost ţinută şapte ore. A fost ţinută 7 ore? Păi asta înseamnă că e o problemă, domnule! Înţelegeţi? Timpul este o idee manipulatorie veche, de pe vremea Securităţii, din anii 50. Securitatea spunea: dacă aţi ajuns la noi, sigur aţi făcut ceva! La noi n-ajunge nimeni degeaba! Acest sentiment vrea să-l transmită Secţia în clipa de faţă: Domnule, au ţinut-o 7 ore! Îţi dai seama, câte păcate are! Acesta este mesajul”, a declarat Cristian Tudor Popescu la postul Digi24.

În opinia lui CTP, interdicţia de a discuta cu presa primită de fosta şefă DNA vine din cauză că în cele aproape 7 ore de audieri „nu s-a întâmplat nimic”.

„Au venit şi cu această interdicţie. De ce? Răspunsul e foarte simplu: pentru că în cele şapte ore s-a întâmplat...NIMIC! Şi dacă doamna Kovesi ar fi venit şi ar fi spus: vreme de şase-şapte ore m-au ţinut acolo să-mi arate nişte poze aberante, nişte chestiuni lipsite de orice sens, fabulaţii şi aşa mai departe (...), dacă ar fi avut posibilitatea să devoaleze această manipulare doamna Kovesi, sigur că ea se dezumfla. Şi atunci au ales acest mecanism, format foarfecă: 1. te ţin şapte ore; 2. îţi interzic să spui ceva despre de ce te-am ţinut cele şapte ore. Ca să genereze ideea asta: domnule, cu doamna Kovesi sunt probleme! Şi asta, fireşte, preluată acum de vorbeţii, de zvonerii, de lătrăii partidului, asta va fi ideea”, a declarat jurnalistul.

În opinia jurnalistului Digi24, tot ceea ce se întâmplă cu Kovesi are scopul de a-i timora pe magistraţii care protestează faţă de reformele din justiţie.

„Deci, faptul că a fost anchetată şapte ore acum, că probabil i s-a dat interdicţie de a părăsi ţara, control judiciar, toate acestea sunt semnale pentru cei din justiţie care se încăpăţânează să se opună aservirii, îngenuncherii justiţiei de către politic. Asta îi interesează acum. Parchetul European deja e terminat, nu mai are nicio treabă, s-a terminat, nu mai au cum s-o împiedice, poate o să iasă, poate n-o să iasă procuror european, acolo chiar nu mai are nimeni nicio treabă, nici măcar doamna Dăncilă, despre care aud că ar încerca să influenţeze pe acolo... Nu poate influenţa! Jocurile acolo sunt la un nivel foarte înalt şi nu ştie nimeni ce va ieşi de acolo. Deci, ţinta a tot ce se întâmplă cu doamna Kovesi şi ce se va întâmpla este influenţarea echilibrului în justiţie, este timorarea celor care ies pe treptele tribunalelor, curţilor de apel, a celor care mai au intervenţii publice - dintre judecători, dintre procurori - şi care încearcă să se opună acestei invazii”, a conchis Cristian Tudor Popescu.