CSM a respins sancţionarea judecătorului Bogdan Mateescu după plângerea judecătorului CCR, Petre Lăzăroiu

Postarea pentru care a fost cercetat judecătorul CSM se referă la faptul că judecătorul constituţional Petre Lăzăroiu şi-a depăşit cu un an mandatul pentru care a fost numit la CCR, contrar chiar jurisprudenţei Curţii.







„Tudorel Toader: <<Nu există decizie CCR care să nu fie respectată de orice persoană sau autoritate>>. Însă eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricărei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru că vreau să înţeleg şi mărturisesc că sunt într-un mic blocaj. Am în vedere, aşa cum am spus, situaţia d-lui judecător constituţional care stă în funcţie de 10 ani, deşi CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo două luni că e neconstituţional mecanismul prin care se tinde la depăşirea termenului constituţional de 9 ani. Aşadar dânsul este în funcţie şi azi. Situaţia juridică e neatinsă în pofida deciziei CCR general obligatorii (…) Sincer, eu chiar vreau să înţeleg, însă uneori îmi pare că nici constituţionalul nu mai e ce am învăţat eu prin facultate, iar Constituţia nu s-a schimbat. Aşadar ce e general obligatoriu, de când şi pentru cine?”, scria în 31 de mai Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook.







Pe 29 octombrie 2018, judecătorul Bogdan Mateescu, membru al CSM a anunţat că este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituţională, Petre Lăzăroiu. Motivul solicitării magistratului CCR este o postare pe Facebook a lui Mateescu de la finalul lunii mai, în care atrăgea atenţia asupra faptului că mandatul lui Lăzăroiu la Curte depăşeşte limita de 9 ani prevăzută de Constituţie.







„Vă spuneam că eu cred sincer în ideea de transparenţă şi că nu am nimic de ascuns. În această linie de consecvenţă, aduc la cunoştinţă tuturor, în special colegilor mei, că azi, 26.10.2018, am primit rezoluţia Inspecţiei Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus începerea cercetării disciplinare împotriva mea ca urmare a sesizării domnului Lăzăroiu Petre, judecător CCR, care reclamă săvârşirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018”, a anunţat Bogdan Mateescu pe Facebook.



„Secţia pentru judecători, cu majoritate, a constatat că nu există indicii cu privire la încălcarea de către domnul judecător Mihai Bogdan Mateescu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a normelor de conduită reglementate de art. 7 şi art. 9 alin. (2) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi în consecinţă a respins sesizarea Inspecţiei Judiciare (6 voturi pentru şi 2 împotrivă)”, se arată într-un comunicat al CSM.

