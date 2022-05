CSM, o nouă decizie de excludere din magistratură în cazul judecătorului Cristi Danileţ. Cum motivează Consiliul

"În baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. b) şi d) din acelaşi act normativ", este decizia CSM.





Decizia judecătorilor CSM poate fi atacată la ÎCCJ.







"Azi CSM a decis să mă sancţioneze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmuleţele pe tiktok) pentru că:

Pentru cine nu ştie: cele două ONG-uri sunt înfiinţate legal, de către un judecator, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit. Unul se ocupa de educatia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desfiinţarea lor vreodată pentru că şi-ar fi incalcat statutul propriu", a scris Danileţ pe Facebook.





În decembrie 2021, Secţia pentru Judecători a CCR a decis excluderea lui Danileţ din magistratură pentru mai multe clipuri postate pe TikToK. Magistratul a contestat în instanţă măsura, procesul fiind în curs de judecată. Între timp, acesta este suspendat din funcţie.





Magistratul activează în cadrul Tribunalului Cluj şi este fost membru al CSM. Recent, acesta a fost propus de USR judecător la CCR, însă majoritatea deputaţilor l-a preferat pe Bogdan Licu pentru acest post.











- fac parte dintr-o formaţiune politică, lucru interzis magistraţilor, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ, deşi m-am abţinut de la vot in cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat si cu toate că am arătat ca nu CSM e competent să stabilească ce este o formaţiune politiă, ci legea, care pune în această categorie doar "partidele politice" , "aliantele electorale", "aliantele politice" si "ONG-urile care reprezinta minorităţi şi candideaza la alegeri", ceea ce nu este cazul in speţă;-am participat la acţiuni politice, lucru interzis magistraţilor, prin faptul că am scris un articol ştiinţific despre educaţie publicat de unul dintre cele două ONG-uri şi pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat "formaţiune politică" de către CSM.