CSM a declanşat concursul pentru funcţia de preşedinte al Curţii Supreme

Judecătorii interesaţi de ocuparea acestei funcţii, trebuie să fi activat în ultimii doi ani la ÎCCJ şi să nu aibă sancţiuni disciplinare în ultimii trei ani.

Aceştia îşi pot depune candidaturile până la data de 1 iulie 2019, la Secţia pentru judecători a CSM.

În perioada 1 iulie - 17 iulie 2019, CNSAS va verifica dacă judecătorii candidaţi au colaborat cu serviciile de informaţii înainte de 1990, urmând ca apoi Secţia pentru judecători a CSM să analizeze proiectele de management şi să intervieveze candidaţii acceptaţi.

În urma modificării Legii 303/2004, numirea în funcţia de preşedinte al ÎCCJ se va de către Secţia de judecători a CSM, nu de către preşedintele republicii, aşa cum prevederea forma anterioară a legii. Mandatul preşedintelui ÎCCJ este de trei ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Actualul preşedinte, doamna judecător Cristina Tarcea, are dreptul să candideze pentru un nou mandat, deşi aceeaşi Secţie pentru judecători a CSM o judecă disciplinar în această perioadă.

Inspecţia Judiciară a anchetat modul de constituire a completelor de 5 judecători

Şefa ICCJ este acuzată de ”refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu” şi de ”nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor”, acţiunea vizând constituirea completurilor de cinci şi de doi judecători.



La termenul din 13 februarie, Cristina Tarcea a apreciat că cercetarea este ”un abuz”.

Solicitată să îşi argumenteze afirmaţia, Tarcea a declarat: "Vă aduceţi aminte de interesul direct al preşedintelui Camerei Deputaţilor în organizarea completurilor de 5 judecători? De aceea am spus că am multe declaraţii interesante de făcut despre o discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Curţii Constituţionale legat de constatarea conflictului de constituţionalitate, despre o discuţie la fel de interesantă cu domnul Ciorbea. Dar toate la timpul lor".

De asemenea, ea a distribuit jurnaliştilor aflaţi la CSM mai multe pagini în care afirmă că acţiunea disciplinară împotriva sa are "vădit caracter politic" şi are loc în contextul în care sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării. Ea reclamă faptul că în 2018 au fost iniţiate toate procedurile pentru schimbarea persoanelor cu funcţii de conducere de la toate instituţiile din sistemul judiciar.

Ea a afirmat, de asemenea, că procedura disciplinară împotriva sa este necesară pentru că preşedintele ICCJ nu poate fi revocat decât pentru management necorespunzător sau în urma aplicării unei sancţiuni disciplinare.