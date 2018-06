Cristina Tarcea, preşedintele Curţii Supreme: „Voi sesiza CSAT. Asistăm la o periclitare a actului de justiţie”

„Am intrat şi eu aseară în posesiea unei sesizari în care sunteţi invitaţi să mă întrebaţi dacă am încălcat dispozitiile legale si sunteti sesizaţi cu faptul ca sunt o frecventa vizitatoare a caselor de protocol. Eu am subliniat faptul că, într-o societate normală, cine face o afirmaţie trebuie să o demonstreze. Dar noi nu suntem într-o societate normală, suntem într-o societate caracterizată printr-o paranoia generală, suntem într-o societate în care orice slăbiciune, reală sau nereală, se speculează pentru a se aduce umbre asupra actului de justiţie. Puţin îmi pasă de imaginea mea, dar îmi pasă de imaginea mea atunci când această imagine se răsfrânge asupra imaginii Înaltei Curţi şi asupra imaginii judecătorilor care trebuie să pronunţe în această perioadă nişte soluţii în dosare grele", a precizat Cristina Tarcea.

Reactia dură a judecătoarei Cristina Tarcea vine după ce Romanian Community Coalition a anunţat că a adresat CSM o cerere de clarificare a împrejurărilor şi scopului prin care magistratul ar fi frecventat vilele de protocol ale SRI.

Tarcea a subliniat faptul că aceste afirmaţii vin tocmai în momentul în care Curtea Supremă trebuie să se pronunţe în mai multe dosare grele, după cum le-a numit ea. Printre acestea se numără şi pronunţarea, în primă fază în dosarul liderului PSD, Liviu Dragnea, pronunţare care este aşteptată săptămâna viitoare.

„Afirmaţiile umbresc persoanele din sistemul de justiţie şi actul de justiţie în sine, şi ele apar în spaţiul public exact acum când Curtea Supremă trebuie să pronunţe sentinţe în mai multe dosare grele”, a mai afirmat Cristina Tarcea.





Judecătoarea a negat şi în plenul CSM legăturile cu SRI şi vizite la vilele de protocol.







"Vreau să fac o mărturisire publică şi să recunosc faptul că în ultima perioada am început să am o pasiune extrem de ciudată pentru case de protocol. Dintr-o publicaţie de o anumită orientare politică am aflat că tocmai am primit mită de la Guvernul PSD o casă de la RAAPPS, iar de la o altă publicaţie, de o altă orientare politică, am aflat că sunt obişnuită tot a caselor de protocol ale SRI. Nu îmi trece prin cap să mă mut într-o casă de protocol şi nici să fac vreo vizită. Am dezvoltat doar relaţii interinstituţionale cu toate instituţiile. Şi cu Parchetul General şi SRI", a declarat Cristina Tarcea la CSM.

Şefa Curţii Supreme a acuzat faptul că se fac presiuni asupra instituţiei pe care o conduce, şi a susţinut că va sesiza CSAT şi Inspecţia Judiciară.