Cristi Danileţ, despre revocarea şefei DNA: „O instituţie nu se reduce la o persoană. Dar liderul contează enorm”

Judecătorul Cristi Danileţ a comentat schimbarea din fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie apreciind că lupta anticorupţie rămâne o politică a statului nostru şi că va fi extrem de important cine anume va veni la conducerea Direcţiei.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean a declarat, la Digi 24, că în ceea ce priveşte revocarea Laurei Codruţa Kovesi, preşedintele a făcut ceea ce trebuia să facă, pentru că nu putea să nu respecte decizia CCR. ”Cine se bucură de îndepărtarea doamnei procuror de acolo se bucură prea devreme”, spune Zegrean, care este convins că lupta anticorupţie în România nu se va opri aici.

Comisia Europeană şi Ambasada Statelor Unite au reacţionat la scurt timp după plecarea Laurei Codruţa Kovesi din fruntea instituţiei.

„Independenţa sistemului judiciar şi capacitatea lui de a lupta cu corupţia este de o importanţă capitală. Capacitatea DNA de a-şi face treaba în circumstanţe deosebite a fost un semn de stabilitate. Dacă această capacitate va fi pusă la îndoială vom reevalua situaţia”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

„Ambasada SUA îşi reafirmă angajamentul îndelungat de a sprijini lupta României împotriva corupţiei. România este model regional în privinţa luptei împotriva corupţiei. Facem apel la România să menţină şi să sprijine puternicele sale instituţii de luptă împotriva corupţiei”, arată reprezentanţa diplomatică americană la Bucureşti.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat azi decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, ca urmare a deciziei CCR, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi. „Lupta împotriva corupţiei nu trebuie, în niciun caz, abandonată sau încetinită“, a mai transmis şeful statului.

„Aşadar, mandatul meu încetează începând de azi. Am fost şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va putea fi studiat pe site. Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege. CSM a dat aviz negativ, am dovedit în faţa Secţiei de procurori că motivele invocate de ministrul Justiţiei o parte sunt nereale, o parte neîntemeiate. Decretul de revocare emis de preşedintele României lasă un mare semn de întrebare - va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei? O clarificare rămâne în continuare necesară.

Am luat act de decretul de revocare, începând de azi nu voi mai lucra în DNA”, a fost mesajul de adio al fostei şefe DNA, Laura Codruţa Kovesi.