Crin Bologa vrea un nou mandat la şefia DNA. Ce spune despre activitatea instituţiei pe care o conduce

Întrebat în cadrul unui interviu la Prima TV dacă ar mai vrea încă un mandat la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Crin Bologa, a precizat că da, speră că va mai avea la dispoziţie încă trei ani, după ce îi expiră mandatul, în 2023. „Da, dar nu depinde numai de mine”, a subliniat Crin Bologa

Şeful DNA a explicat că sunt instituţii în care sunt mandate mai lungi, de cinci ani, care permit formarea unei echipe şi o activitate mai eficientă. Potrivit lui Bologa, în primul an cunoşti oamenii din instituţie,iar doar în al doilea poţi lucra fără griji, însă de multe ori în al treilea an eşti nevoit să pleci. „ Trei ani, zic eu, sunt foarte puţini. Cred că ar trebui lungit (n.r. - mandatul pentru un şef DNA) şi dacă n-ar fi două mandate. Într-un an îţi cunoşti echipa, o construieşti, în al doilea an lucrezi, iar în al treilea an te pregăteşti de plecare”, a punctat procurorul şef.