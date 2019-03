Criminala de la metrou a fost condamnată la închisoare pe viaţă

Magdalena Şerban, femeia acuzată că a omorât o tânără după ce a împins-o pe şinele de metrou în staţia Dristor 1 şi a încercat să ucidă o altă tânără în acelaşi mod, a fost condamnată şi în primă instanţă tot la închisoare pe viaţă.







"M-am simţit rău în ziua aceea. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe staţii, pe la chioşcuri. M-am simţit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îmi pare rău (...) Am lucrat şi în Spania, la curăţenie. În Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie (...) Am avut gânduri negre, ameţeli. Mă refer la aceste acţiuni făcute de mine (...) Era înainte de sărbători. Nu cunosc bine staţiile de la metrou. Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Faţa ei îmi era cunoscută. Mi-au venit gânduri negre, să o împing pe staţia de la metrou, pe podea, pe podeaua dintre staţii. După aceste gânduri, am acţionat. Am văzut-o când aştepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am împins-o o dată, după care m-a împins şi ea, moment în care am împins-o şi eu, să nu cad. După ce am împins-o prima dată, a căzut pe podea. Şi a doua oară tot pe podea ar fi căzut, pentru că nu s-a mişcat, a opus rezistenţă. După aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieşit afară, m-am dus şi am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit şi am plecat la Dristor", a povestit Magdalena Şerban când a fost audiată de judecători cum a încercat să o ucidă pe prima tânără.







Ea a relatat şi ce s-a întâmplat în staţia de metrou Dristor 1, unde a împins o altă tânără spre liniile de metrou, iar acesta a căzut, fiind lovită de tren.

"Am început să mă uit la mai multe persoane şi vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine şi eu am împins-o. Finalul nu l-am vazut, că am plecat. A căzut pe şine. A încercat să se ridice. Distanţa era mai mare de 1,5 metri şi nu se putea ridica. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care aşteaptă călătorii şi avea o geantă în una dintre mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu ştiu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut, pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo", a afirmat femeia.





La acelaşi termen de judecată a fost audiată şi Alexandra Costache, fata care a scăpat cu viaţă, după ce Magdalena Şerban a încercat să o împingă în staţia Costin Georgian.

"Mă gândeam că o să mor. Când m-a împins a treia oară, m-am gândit că o să mor şi atunci am avut acel reflex să mă întorc şi am fugit câţiva metri. Au venit oamenii şi au început să strige şi să urle la ea: 'De ce ai încercat să faci asta?'. Eu nu mă uitam la ei, am avut un moment de confuzie. Ea tot repeta: 'Nu, nu, a vrut să-mi ia banii'. Era foarte calmă şi hotărâtă. Am întors privirea şi lumea pleca. Am fugit şi eu să prind metroul. Îmi era frică să rămân cu ea pe peron. Am luat metroul şi atunci am realizat ce putea să se întâmple. Nimeni nu mă băga în seamă. I-am spus prietenului meu că o femeie a încercat să mă omoare. La Dristor, plângeam foarte tare, dar nimeni nu mă băga în seamă. Am ieşit din staţie şi am început să fug spre dentist, că acolo mergeam. L-am sunat pe tatăl prietenului meu să mă ia repede pentru că nu mă simţeam în siguranţă. A venit, i-am povestit şi a sunat la 112. Mi-a zis: 'Nu îmi vine să cred că ei ne pun să cercetăm noi ce se întâmplă şi să mergem la Poliţia Metrou'. Casiera a zis să mergem la Unirii, poliţistul a zis: 'Staţi să rezolv cazul de dinainte'. Am aşteptat o oră şi jumătate, două. Poliţistul tot venea şi spunea că mai durează 10 minute. Ne-au invitat în camera unde erau înregistrările video. A durat foarte mult, pentru că nu mergeau majoritatea camerelor video. Am găsit momentul în care femeia m-a împins. Nu îmi imaginam că e aşa rău, cu câtă ură a încercat să mă împingă, cât de puţin mai avea să reuşească", a declarat Alexandra Costache.





Magdalena Şerban a fost trimisă în judecată în 2018 de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru infracţiunile de omor calificat şi tentativă de omor.

Ea a fost arestată preventiv la finele anului 2017, pentru că a împins două tinere în faţa metroului, una dintre acestea decedând în urma impactului cu trenul, cealaltă reuşind să se salveze la timp. Femeia a fost supusă unei expertize psihiatrice, care s-a încheiat în luna februarie 2018. Expertiza psihiatrică efectuată Magdalenei Şerban a dovedit că aceasta poate răspunde penal.













