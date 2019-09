Crima din Dâmboviţa. Parchetul General a preluat cazul unei fetiţe din Iaşi care ar putea fi o altă victimă a pedofilului olandez

Procurorii de Parchetului General vor prelua un dosar de la Iaşi, de agresiune sexuală care vizează o fetiţă din Iaşi care a fost agresată sexual de un bărbat în 2016, la acel moment fetiţa avea 8 ani.

Conform primelor indicii, ar agresorul ar fi tot bărbatul olandez care a ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.

„În cazul agresiunii sexuale din judetul Iasi, in care a fost deschis dosar penal in anul 2016 sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iasi si in cadrul caruia politistii au desfasurat activitati investigative dispuse de procuror, inclusiv difuzarea imaginilor in spatiul public a unui posibil suspect, in urma carora nu au rezultat elemente suficiente care sa duca la identificarea autorului, precizam ca, in acest moment, politistii desfasoara activitati sub coordonarea procurorului de caz”, au informat şi reprezentanţii Poliţiei Române.

Olandezul s-ar fi aflat între 13 şi 16 iunie 2016 în Iaşi, unde ar fi făcut o victimă.

Potrivit BZI, pe data de 15 iunie 2016, olandezul se deplasa cu un autoturism marca Skoda prin judeţul Iaşi. Asa a ajuns în comuna ieşeană Horlesti. A dat câteva ture prin sat şi a întâlnit o copila, pe atunci în vârstă de 8 ani. Micuţa a plecat de acasă pana la magazin, vrând sa cumpere doua pâini şi un suc. Olandezul s-ar fi apropiat cu maşina de ea şi ar fi ademenit-o cu o gumă de mestecat. Micuţa care avea în mana o sacoşă, s-a urcat în maşină olandezului crezând ca acesta vrea sa facă o fapta bună şi ca o va lasă în fata casei în care locuieşte. Nu s-a întâmplat însă asta. Micuţa i-a spus bărbatului sa oprească în fata gardului verde, acolo unde locuia. Acesta nu a oprit acolo şi a condus aproximativ doi kilometri pana la ieşirea din sat. Acolo, ar fi luat-o pe copila în brate si ar fi mângâiat-o în zonele intime. Speriată din cale- afara, copila a început sa ţipe ca din gura de şarpe. În acel moment, agresorul s-a speriat probabil si a întors maşina, lăsând-o pe copila în fata casei. Pana sa fie adusa înapoi de agresor, părintii fetei aflaseră deja ce s-a întâmplat de la o vecina care a văzut când micuţa s-a urcat în maşina necunoscutului. Imediat, părintii fetei au sunat la 112 şi au spus ca fiica lor a fost luata de un necunoscut din fata casei. Până să ajungă poliţiştii la locul indicat, copila s-a întors.

Poliţia nu poate confirma, la acest moment, că bărbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.„La acest moment nu putem nu putem confirmă că este vorba de aceeaşi persoană şi se desfăşoară activităţi şi în cazul de la Iaşi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General. (...) În urma cercetarlor efectuate în 2016, nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei în urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române”, mai explică sursa citată.

