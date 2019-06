Cresc şansele lui Kovesi la şefia Parchetului European: procedura nu va fi reluată de la zero

După constituirea noului Parlament European, negocierile dintre Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene ar putea ajunge la un acord asupra unui candidat comun.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului parlamentar al PPE, a declarat pentru Digi24 că negocierile se vor relua din punctul de unde au rămas şi că Parlamentul European şi-a păstrat preferinţa pentru candidatul român, Laura Codruţa Kovesi. În schimb, candidatul francez are o susţinere mai mică după alegeri din partea Consiliului European.

„Singurul atu al candidatului francez a fost susţinerea politică din partea guvernului francez. Guvernul Franţei în această perioadă în care se negociază cele mai importante poziţii la nivelul instituţiilor UE, adică preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Consiliului European, preşedintele Băncii Centrale Europene, preşedintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă, în această perioadă guvernul Franţei are alte priorităţi şi, de aceea, eu am spus înainte de alegeri şi îmi menţin această declaraţie, că susţinerea politică pe care candidatul Franţei o are va fi diferită acum după alegerile europarlamentare de ce a fost înainte de alegeri. Franţa este evident că ţinteşte una dintre principalele poziţii la nivel european, pentru unele are şanse mai mari, pentru altele are şanse mai mici şi de aceea, e foarte clar că susţinerea politică pentru funcţia de procuror-şef european pentru candidatul francez va fi mai mică după alegeri”, a mai declarat Siegfried Mureşan pentru Digi24.

