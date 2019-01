Cozmin Guşă: „Amnistia 2019, 3 posibilităţi, doar o soluţie realistă“

"Fiind un subiect despre care s-ar putea scrie deja volume groase (legat de jocuri subterane, interese absconse, consecinţe societale majore), încerc azi doar o schiţă de abordare a subiectului denumit generic Amnistie, lăsând dezbaterilor consecutive pe subiect rolul să aprofundeze viabilitatea posibilităţilor expuse, cu participarea necesară a specialiştilor şi a vectorilor publici ce pot gândi încă constructiv şi realist despre viitorul nostru. Aşadar, să vedem cum stăm legat de acest subiect:

Cetăţenii României (adică cei ce muncesc şi-şi plătesc taxele, fiind conştienţi de drepturile şi obligaţiile lor, şi votează atunci când consideră că pot fi reprezentaţi) : dezamăgiţi de cvasi-inutilitatea manifestărilor lor publice sau de pe reţelele de socializare, au conştientizat în ultimii 2 ani că nu doar majoritatea PSD-ALDE le batjocoreşte opţiunile civice, ci că suntem sub presiunea unui joc penal transpartinic, cu complicitatea inclusă a unor oameni din justiţie şi servicii secrete ce-au compus STATUL PARALEL;

Justiţia: dezagregată ''de facto''; sistemul compus de oamenii din justiţie, de la procurori simpli până la judecătorii CCR şi de la ÎCCJ, se află într-un război intern dur, care va genera în foarte scurt timp o criză instalată şi vizibilă ''de pe Luna''; şantajele reciproce, combinaţiile sulfuroase inter-tabere, disperarea unor vinovaţi de a-şi salva pielea cumva (vezi cazurile DNA Ploieşti, Oradea, posibil Braşov!), vor aduce în atenţia opiniei publice toată putreziciunea unui sistem care s-a instalat post'89 pe minciuna condamnării la moarte a lui Ceauşescu şi pe dictatura subtilă şi eficientă a kaghebistilor din structura de justiţie;

Politicul: disperat că nu a putut emite soluţia care să-i scape de belele definitiv politicienii vinovaţi, acest sistem încearcă acum să-l proiecteze pe Dragnea ca fiind vinovatul lor de serviciu pentru ''ineficienta'', în condiţiile în care acestuia i-a fost pusă pe tavă toată puterea politică , iar reprezentanţii sistemului baronilor îl ţin acolo la vârf de peste 2 ani, că doar-doar va rezolva amnistia şi graţierea; tot mai mulţi însă îl bănuiesc pe Dragnea, cu argumente (!), că nu doreşte şi n-a dorit niciodată amnistia, fiind doar un reprezentant ''conspirat'' al fostului stat paralel, care are misiunea clară ''să-i abureasca'', iar în paralel Dragnea să fie asistat pentru o procedură de ''salvare personala'' obţinută prin metode subterane, ce-au la bază în primul rând dosarele de şantaj dur la adresa unor procurori sau judecători ce vor avea misiunea finală să-l scape pe Daddy, şi doar pe el (!); şi-astfel şi puterea lui Dragnea în PSD se va perpetua, în detrimentul baronilor ce vor rămâne cu dosarele-n braţe;

Capitaliştii români: atâţia câţi au mai rămas, aceştia sunt puternic frustraţi văzând felul în care ei sau partenerii lor de afaceri români au fost cercetaţi, judecăţi sau condamnaţi, iar pentru fapte similare reprezentanţii corporaţiilor multinaţionale n-au fost nici măcar chestionaţi; îi revoltă şi faptul că mulţi ''politicieni conectati'', aflaţi în dosarele lor ca şi suspecţi sau complici, au fost extraşi cumva ''cu penseta'', nemaipatind nimic şi slujind azi cauze publice ce dezavantajează în continuare capitalul naţional; ca să nu mai vorbesc despre maximă frustrare a afaceriştilor români, care-au devenit victimă penală ''de serviciu'' exact cu complicitatea acestei clase politice pe care-au finanţat-o şi-au adus-o la putere în ultimii cca 25 de ani;





Cu acest tablou descris pe scurt, devine relativ limpede cam ce-ar dori cele 4 categorii enumerate mai sus: cetăţenii României, ar vrea că vinovaţii să returneze la buget banii furaţi, iar cei din combinaţia penală politicieni-oameni de afaceri-ofiţeri din servicii-procurori-judecători să fie pedepsiţi fie prin dispariţia din viaţa publică şi/sau puşcarie; cei din justiţie, conştienţi de pericolul mortal care-i paşte, şi-ar dori o reechilibrare rapidă a sistemului lor şi o încetare rapidă a războiului fratricid instalat, cu consecinţă clară a respectabilizarii actului de justiţie; politicienii ar vrea să rămână şi activi politic şi cu banii furaţi în buzunare, aici e simplu de la Dragnea şi până la Orban, trecând prin Kelemen şi Ciolos, cu toţi ai lor; capitaliştii români năzuiesc clar să rămână-n afaceri cumva şi să nu facă puşcarie.

Acum, având în vedere acest context şi perspectivele, aş descrie care sunt posibilităţile pe care le avem pentru 2019, urmând să le aprofundăm în viitor probabilitatea:

1. ''Fara amnistie, fără pace interna''

Amnistia să nu fie data, posibilitate reală mai ales în condiţiile preluării preşedinţiei rotative a UE; în lipsă unei alternative politice solide şi agregate organizaţional la actuală clasă politică, acest fapt va genera o mobilizare maximală a sistemului baronilor transpartinici spre a-şi perpetua exponenţii prin alegeri, cu forţaj teribil pentru finalul de an, atunci când vor dori ''un preşedinte al LOR'', care să-i scape măcar în 2020; în oglindă, cetăţenii României vor încerca să acţioneze public şi legitim şi-n 2019, dar în lipsă unor exponenţi puternici şi corecţi, dar şi fără mijloace mediatice suficienţe prin care să se exprime public, pot repetă din păcate şi-n 2019 scenariul inficient ce s-a derulat în 2017 şi 2018.

2. '' Scăpa toţi, nu plăteşte nimeni''

Aşa arătând tabloul schiţat pe scurt posibilităţile evocate, o dezbatere de aceste soluţii, cu completările de specialitate viziunile suplimentare clar necesare, ne-ar lămuri ce- doresc cu adevărat cetăţenii , , cum se poziţionează public cei din sistemele enumerate care actorii dar regizorii acestui joc, adică politicienii cei din justiţie, arată Cozmin Guşă.