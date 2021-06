Cozi uriaşe la intrarea în Grecia. Ce trebuie să faci ca să stai cât mai puţin în vamă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune că, potrivit datelor comunicate de autorităţile elene, operaţiunile de verificare la frontieră se realizează cu dificultate deoarece o parte dintre persoanele care sosesc în Grecia nu au completat înainte formularul de identificare a pasagerului - PLF (Passenger Locator Form).

„Bună ziua, ştiu că este alegerea noastră să vizităm Grecia şi trebuie să ne supunem cerinţelor, dar... ceea ce se întâmplă acum în vama Promachonas este o dovadă de lipsă de respect pentru turişti. Am ajuns în vama la 8.00 şi sunt sute de maşini în faţă. Nu se testează nimic în acest moment, dar fiecare maşină petrece minute bune la ghişeu”, arată un turist român pe pagina de Facebook Forum Grecia. Acesta a postat şi fotografii cu cozile de maşini, precizând că după 4 ore de aşteptare, mai are vreo 2 ore de stat.

Mulţi turişti români care au ajuns în vama Promachonas cu toate documentele în ordine au fost victimele ale celor care au plecat la drum fără să se intereseze ce condiţii sunt obligatoriu de îndeplinit la intrarea în Grecia. „Bătaie de joc la cote maxime, vaccinat, PLF completat, am ajuns în coadă în jur de ora 13. (...) Am înaintat aproximativ 1,5 km în 4 ore şi ceva. Problema este că această coadă s-a mărit foarte mult, mi-am luat un punct de reper de unde am preluat eu coada, dar în momentul de faţă coada este cu mult în spatele acelui punct de reper, nu se mai vede cu ochiul liber”, a scris o altă persoană.

Demersul MAE

În acest context, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe au reacţionat şi au făcut apel la turiştii români să plece spre Grecia cu „temele făcute”, dar au solicitat şi autorităţilor elene soluţii care să permită fluidizarea traficului, inclusiv prin suplimentarea personalului şi a echipamentelor de testare. Astfel, MAE i-a sfătuit pe turiştii români să completeze formularul PLF cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în Grecia.

Formularul PLF (Passenger Locator Form), cu codul QR aferent, este obligatoriu încă din anul 2020, MAE semnalând în mod constant necesitatea îndeplinirii acestei condiţii pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene.

MAE face apel la cetăţenii români să completeze acest formular anterior deplasării şi să obţină în timp util codul de confirmare a înregistrării, care va trebui prezentat la frontieră. Trebuie precizat că acest formular este obligatoriu de completat pentru fiecare turist în parte.

În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că Ambasada României la Atena a cerut autorităţilor elene „să găsească soluţii în cel mai scurt timp, care să permită fluidizarea traficului în punctul de frontieră Kulata – Promachonas, inclusiv prin suplimentarea personalului şi a echipamentelor de testare”. De asemenea, consulii Ambasadei României la Sofia şi Consulatului General al României la Salonic au mers la punctul de trecere a frontierei pentru a constata modul în care decurg procedurile de verificare şi pentru a acorda asistenţă consulară, în funcţie de solicitări.

Autorităţile elene pot testa aleatoriu

Grecia şi-a revizuit condiţiile de intrare în ţară pentru turişti, astfel că pot fi folosite punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, Svilengrad-Ormenio, Evzoni şi Nymphaea şi pe cale aeriană, prin orice aeroport. Astfel, este permis accesul persoanelor care prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen. Apoi, persoanele care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiţia să fi trecut minimum 14 zile de la efectuarea rapelului (în cazul unui vaccin efectuat în două doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat în doză unică) pot intra fără probleme în Grecia. Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba engleză.

În fine, turiştii pot prezenta şi o dovadă emisă de către un laborator autorizat în statul de provenienţă prin care se confirmă faptul că persoanele au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19, într-o perioadă cuprinsă între 2 şi 9 luni anterior datei sosirii în Republica Elenă. Documentul care atestă infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate fi redactat în limbile engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.

https://travel.gov.gr, cu cel puţin 24 de ore anterior efectuării călătoriei, indiferent de statul de provenienţă, de către toate persoanele care sosesc în acest stat. De precizat că rămâne în vigoare măsura efectuării în mod aleatoriu, de către autorităţile elene, a unor teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei. De asemenea, este obligatorie completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) prin intermediul paginii de internet

Testul RT-PCR, obligatoriu la revenirea în ţară pentru nevaccinaţi

La revenirea acasă, turiştii români care nu s-au vaccinat trebuie să ia o serie de măsuri având în vedere că Grecia este pe lista galbenă a zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, dacă nu vor să intre în carantină, cei neimunizaţi trebuie să prezinte la vamă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).