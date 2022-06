Costel Alexe, prima reacţie după ce a fost trimis în judecată de DNA: Un dosar care a ţinut agenda publică la nevoie, când au fost reaşezate taberele politice

„Cred în adevăr! Deşi pare paradoxal, astăzi, în urma acestei noi etape judiciare, o parte din mine capătă încredere şi speranţă că după mai bine de un an, am ocazia să îmi demonstrez nevinovăţia şi adevărul să iasă la iveală, oprind această campanie furibundă de denigrare la adresa mea şi a familiei mele. Am spus din capul locului că vreau ca acest dosar să fie finalizat cât mai repede pentru că telejustiţia şi adversarii politici nu au făcut decât să rostogolească în aceste 18 luni fel de fel de supoziţii, neadevăruri, dezvoltând teorii şi scenarii care nu au nimic în comun cu realitatea şi adevărul. De astăzi pot vorbi liber, pot să mă apăr şi să demontez piesă cu piesă un dosar care este construit pe speculaţii, un dosar care a ţinut agenda publică la nevoie, adică atunci când au trebuit să fie reaşezate taberele politice, când au trebuit să fie bifate ţintele de integritate, când a fost nevoie de o pârghie. Toate aceste aspecte le voi dezvolta la momentul potrivit”, susţine Costel Alexe, într-un comunicat dat după trimiterea sa în judecată de procurorii DNA, pentru luare de mită şi instigare la delapidare.

„Astăzi, în schimb, o spun răspicat şi timpul va demonstra: nu am cerut şi nu am condiţionat niciodată în cariera mea publică, cu atât mai puţin în perioada cât am fost ministru, exercitarea atribuţiilor de primirea vreunui folos material sau orice fel de avantaj. Mi-am exercitat cu bună credinţă toate funcţiile publice avute, iar demnitatea de ministru în guvernul României este fără echivoc un privilegiu pe care puţini oameni reuşesc să îl aibă. Tocmai de aceea, în perioada cât am ocupat funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, mi-am îndeplinit cu mare răspundere atribuţiile, mi-am propus cu adevărat să produc o schimbare în sistem şi să ating obiectivele asumate de România în raport cu Uniunea Europeană în materie de politici de mediu: reducerea poluării, reducerea tăierilor ilegale de arbori, creşterea suprafeţelor de terenuri împădurite, închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, creşterea gradului de colectare selectivă şi atingerea ţintelor de reciclare”, a completat şeful CJ Iaşi.

„Pe toate aceste capitole, distinct, am avut rezultate concrete, am întreprins măsuri şi am avut o politică transparentă în fruntea ministerului, agenda de lucru fiind publică şi deschisă. Totodată, permanent, am avut dialog cu asociaţiile de profil, cu ong-urile de mediu, cu sindicatele, cu publicul larg, cu partenerii instituţionali, cu instituţiile statului cu care am lucrat îndeaproape pentru a soluţiona toate aceste probleme stringente cu care România se confruntă încă în materie de mediu. Vizitele în teren, constituirea grupurilor de lucru, elaborarea măsurilor, elaborarea legislaţiei sunt componente şi etape esenţiale în cunoaşterea şi soluţionarea unor probleme semnalate, indiferent de domeniul de activitate”, a mai punctat Alexe.

Şeful CJ Iaşi dă explicaţii şi despre acordarea certificatelor verzi. „Revenind la fondul problemei semnalate de organele de cercetare penală, legislaţia este publică, este accesibilă oricui şi, cel mai important aspect, este neschimbată din 2013 şi statuează fără echivoc un lucru: ministrul mediului nu are atribuţii, nu poate influenţa, nu poate modifica, nu poate interveni în procedura de acordare a certificatelor verzi! Singura atribuţie a ministerului avizator este ordinul de ministru prin care lista cu beneficiarii este publicată spre transparenţă. Repet pentru a nu lăsa loc de interpretări: indiferent de numele ministrului, el nu poate influenţa procesul de acordare, care este un automatism pe care ministrul, la finalul procedurii tehnice, îl semnează spre a-l face public. Acest lucru îl poate spune orice funcţionar debutant din cadrul Ministerului Mediului sau al Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

„Drept dovadă, combinatul siderurgic Liberty Galaţi a primit şi în 2018 şi în 2019 şi în 2020 aproape acelaşi număr de certificate verzi. Absurdul situaţiei este că pe procedura de avizare eu nici măcar nu figurez ca semnatar, lucru iarăşi ştiut şi consemnat de documentele avute la dispoziţie de procurori, dar ignorat. Să fie rea voinţă sau alte interese nu ştiu, dar am constatat cu uluire şi am fost siderat să citesc că mi se impută faptul că în mandatul meu au fost organizate două întâlniri de lucru pentru a identifica soluţii şi a stabili calendare de progres pentru închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Cu alte cuvinte, mi se impută faptul că am făcut demersuri în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene pentru a evita încă un infringement pe mediu la adresa României. Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri a fost şi este tema oricărui ministru al mediului, indiferent că îl cheamă Costel Alexe sau Popescu”, a comentat Alexe.

Fostul ministru acuză că are loc un atac îndreptat împotriva sa. „S-au făcut interceptări peste interceptări, fără a se identifica o probă concretă împotriva mea. Speculaţii şi acuzaţii care au făcut deliciul presei şi a celor împătimiţi după telejustiţie. Au fost 18 luni grele pentru mine şi familia mea, au fost 18 luni în care investigatorii au tergiversat foarte mult acest dosar, din lipsă de probe, din lipsa unui denunţător, din lipsa faptelor imputate, sperând doar că presiunea opiniei publice şi stresul organelor de cercetare penală va determina pe cineva să recunoască nişte fapte sau acţiuni care nu au avut loc. De acum încolo, voi avea posibilitatea să îmi demonstrez nevinovăţia. Sunt încrezător că adevărul va fi scos la lumină, iar la finalul acestei etape voi putea arăta tuturor că sunt un om de bună-credinţă şi nu am încălcat legea”, a conchis Alexe.