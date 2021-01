Costel Alexe dă explicaţii la DNA cu privire la cele 22 de tone de tablă pe care le-ar fi luat mită

UPDATE: Fostul ministru al Mediului a declarat, joi, la ieşirea din DNA, că este nevinovat.

„Voi veni ori de câte ori va fi nevoie pentru a da declaraţii. Am luat act de solicitarea domnului procuror. Îmi doresc finalizarea cât mai rapidă a acestui demers judiciar, pentru că sunt nevinovat”, a precizat Costel Alexe, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.

Costel Alexe a intrat în sediul DNA fără să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.

Preşedintele Klaus Iohannis a încuviinţat în urmă cu două zile cererea de urmărire penală în dosarul în care DNA îl acuză pe Alexe că ar fi primit mită 22 de tone de produse din tablă. Ministrul ar fi pretins mita respectivă pentru alocarea cu titlu gratuit către o fabrică a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru monitorizarea favorabilă a măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme, transmite Digi24.

Presupusa mită are o valoare de valoare de 103.000 lei.

Costel Alexe a respins acuzaţiile procurorilor

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare'', a spus Costel Alexe.