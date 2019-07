Corina Corbu, singurul candidat la conducerea Instanţei Supreme, susţine interviul la CSM. „Nu îmi doresc preluarea, nu e o chestiune de dorinţă”

Judecătorul Corina Corbu, singurul candidat pentru conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat, joi, înaintea interviului de la CSM, că este pregătită şi că nu are niciun motiv de temere.

"Da, sunt pregătită. Eu nu am niciun motiv de îndoială, cel puţin eu nu cunosc un asemenea motiv, aşa că sunt pregătită. Nu, nu îmi doresc preluare, nu e o chestiune de dorinţă. Vom vedea (dacă va fi un mandat greu -n.r.)", a declarat Corina Corbu, la sosirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Actualul reşedinte al ICCJ, Cristina Tarcea, a ajuns la sediul CSM, a spus că ea nu mai candidează pentru că îşi doreşte să se întoarcă la oameni ”cinstiţi şi oneşti”, ceea ce nu a găsit mereu în sistemul judiciar.



„Atunci când am fost întrebată de ce nu candidez am spus ceva: îmi este dor să trăiesc lângă oameni buni, cinstiţi, oneşti şi cu bun simţ. Nu întotdeauna am avut parte de aşa ceva. La ICCJ este un colectiv minunat, nu la ei mă refer. Este vorba despre alte ocazii care vizau relaţii instituţionale şi personale”, a spus Tarcea.