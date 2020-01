Corina Corbu, şefa Curţii Supreme despre eliminarea pensiilor speciale: Decizia Parlamentului, tristă, stupefiantă

„Decizia luată ieri de Parlamentul României a fost pentru mine, ca judecător şi cetăţean, tristă şi, aş spune, stupefiantă. Tristă, pentru că a fost luată modalitate care ridică mari întrebări cu privire la previzibilitatea legii în ceea ce priveşte reglementarea statutului unor profesii care presupun dedicaţie şi privaţiuni pentru servirea interesului public— magistraţii, personalul aeronautic, diplomaţii, grefierii etc. şi pentru că pare să fi fost luată, cel puţin în cazul magistraţilor, cu ignorarea flagrantă, chiar premeditată, a jurisprudenţei anterioare pe această temă a Curţii Constituţionale. Nu cred că am mai avut o astfel de situaţie în România, mai ales că hotărârea a fost luată practic în condiţii de cvasi¬unanimitate, o clasă politică altminteri prin definiţie divizată găsind se pare una dintre puţinele linii comune în afectarea pe termen lung a însăşi stabilităţii sistemului judiciar.

Stupefiantă - nu prin rezultatul final, care era previzibil din declaraţiile publice, ci prin modalitatea concretă în care a fost luată, cu ignorarea completă a principiului cooperării loiale între autorităţile statului, cu ignorarea argumentelor aduse din interiorul sistemului judiciar — de instituţiile reprezentative, de asociaţiile profesionale, de adunările generale dar, mai ales, prin încurajarea unui curent social negativ la nivelui opiniei publice în speciai împotriva magistraţilor, deşi rezultatele acestui demers se vor reflecta negativ tocmai asupra serviciului public al justiţiei, la care apelează anual milioane de cetăţeni”, se arată în scrisoarea semnată de şefa ÎCCJ.

Aceasta susţine că pensiile speciale sunt meritate de către magistraţi, dat fiind volumul de muncă din sistem.

„Câteva cifre — nu am pretenţia că sunt riguros exacte, sunt bazate parţial pe ce am identificat în presă — , însă cred că proporţille sunt cele relevante: Numărul pensiilor de serviciu ale magistraţilor aflate în plată — 3800-4000. Cele ale grefierilor — aproximativ 1800-2000. Numărul pensiilor aşa-zis-"speciale" care vor rămâne în plată şi în condiţiile intrării în vigoare a propunerii legislative adoptate ieri de Parlament — aproximativ 170.0001. Volumul total de activitate al instanţelor judecătoreşti în 2018, pentru că sunt ultimele date statistice disponibile public, - 2.946.106 de dosare. Calculaţi dumneavoastră câte milioane de oameni se află în spatele acestora şi apelează anual la serviciul public al justiţiei. Încărcătura medie de dosare per judecător în 2018- 1129 cauze/judecător la judecătorii, 655 la tribunale, 586 la curţile de apel, 1152 de cauze/judecător2 la nivelul instanţei supreme. Cred că sunt inutile alte comentarii”, mai arată Corina Corbu.

Restul scrisorii deschide trimisă de şefa ÎCCJ, Corina Corbu

Ca judecători suntem educaţi să ne inhibăm partea emoţională, în speciai în comunicarea publică. lnsă nu trăim închişi în sediul Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie, facem parte din societate şi cunoaştem că opinia majoritară a cetăţenilor la acest moment este în mod vehement împotriva pensiilor de serviciu. De asemenea, nu îmi voi permite niciodată să spun într-o ţară democratică că societatea greşeşte sau că opinia poporului român poate fi ignorată.