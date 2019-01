Continuă saga completelor de 5 judecători: Toate procesele au fost întrerupte

Decizia de sesizare a Secţiilor Unite a fost luată de Completul penal 1 de la Curtea Supremă, complet ce avea pe rol astăzi câteva dosare importante, printre care cel al fostului prim-ministru Victor Ponta sau al fostului deputat Sebastian Ghiţă.





Completul 1 Penal este condus de vicepresedintele Inaltei Curti Iulian Dragomir. Din complet mai fac parte: Simona Nenita, Marius Foitos, Ionut Matei si Geanina Arghir.







Decizia de sesizare a Secţiilor Unite a ÎCCJ a fost luată în dosarul în care se judeca apelul fostului senator Victor Mocanu la o condamnare la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. „"Completul de 5 judecători, văzând dispoziţiile hotararii CSM prin care s-a stabilit ca toate dosarele repartizate in 13 decembrie să rămână la Completele trase la sorţi în decembrie anul trecut, având în vedere jurisprudenîa care arată că dosarele rămân doar la Completele care au început administrarea probelor, punem in discutie sesizarea Secîiilor Unite în vederea schimbării jurisprudenţei. Stabilim sesizarea Sectiei Penale pentru a spune un punct de vedere. Punem in discutie suspendarea proceselor", a spus preşedintele completului de 5 judecători, Iulian Dragomir.





Judecătorii au amânat pentru data de 4 februarie toate dosarele aflate azi pe rol, în aşteptarea unei decizii a Secţiilor Unite.





Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în data de 19 decembrie, ca dosarele ce erau deja repartizate completelor trase la sorţi la începutul lunii decembrie să rămână aşa până la sfârşitul procesului.







Decizia a fost una surprinzătoare în contextul în care, potrivit jurisprudenţei Curţii Supreme dosarele în care nu se administrau probe reveneau noilor complete de 5 trase la sorţi la începutul anului următor.





Prin decizia administrativă luată de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au fost menţinute completele care urmau să judece dosarele importante ale liderului PSD, Liviu Dragnea sau al şefului Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.









Potrivit articolului 32, alin. 1 din legea 304/2004 actualizată: „La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere aprobă numărul şi compunerea completurilor de 5 judecători”. Alineatul 3 al aceluiaşi articol statuează că „Judecătorii care fac parte din aceste completuri sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”.





Pe 7 noiembrie, Curtea Constituţională a admis sesizarea premierului Viorica Dăncilă în legătură cu un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completelor de 5 judecători. În plus, instanţa constituţională a însărcinat Secţia pentru judecători a CSM cu elaborarea unui set de recomandări cu privire la modul de desfăşurare a tragerii la sorţi.