Iohannis a convocat CSAT pe 4 septembrie. Decizia vine după ce PSD l-a forţat pe preşedinte prin intermediul miniştrilor din Consiliu

„Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a iniţiat procedurile pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificând în acest sens şi Ministerul Finanţelor Publice în data de 21 august a.c.

Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia.

Întrucât nu toţi membrii Consiliului au fost de acord cu avizarea propunerilor de rectificare, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru data de marţi, 4 septembrie a.c., ora 13:00, având înscrisă pe Ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018.

Secretariatul CSAT a respectat procedurile de lucru ale Consiliului, stabilite prin legea şi regulamentul de organizare şi funcţionare" se mai precizează în comunicatul Palatului Cotroceni.

Ruptură între Iohannis şi Guvern

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a fost convocată, iniţial, de Guvern, nu de şeful statului, aşa cum s-a întâmplat din anii 90 încoace. Cum s-a ajuns aici? Guvernul a adoptat în urmă cu două săptămâni rectificarea bugetară pentru finalul anului 2018. În condiţiile în care bugetul de stat implică şi instituţiile din sistemul de securitate naţională, rectificarea trebuia avizată şi de CSAT. Numai că şeful statului nu s-a grăbit să convoce o şedinţă a CSAT, ca răspuns la decizia Guvernului de a tăia o sumă importantă din bugetul Adminsitraţiei Prezidenţiale, dar şi a serviciilor secrete.

În replică, Guvernul l-a taxat pe şeful statului, obligându-l să convoace CSAT. Şapte din cei 13 membri ai CSAT sunt miniştri PSD-ALDE, în timp ce Klaus Iohannis are de partea sa numai cinci membri. „Solicitarea de convocare a CSAT, în regim de urgenţă, are în vedere necesitatea adoptării primei rectificări bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare plăţii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natură salarială, cheltuieli cu asistenţa socială, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contribuţiei României la UE, precum şi finanţarea activităţilor de combatere a pestei porcine africane“, argumentează Guvernul.