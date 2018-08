Comentator politic american: „A venit timpul să facem curat în România cu sancţiuni (şi să lovim în influenţa lui Putin)“

Statele Unite trebuie să adopte sancţiuni împotriva politicienilor români corupţi, este de părere Tom Rogan.

„Recunoscând că în România există o criză a domniei legii, Statele Unite ar trebui să sancţioneze politicienii români cunoscuţi ca fiind corupţi. O astfel de acţiune ar reprezenta un pas măsurat care ar arăta că suntem alături de români în demersul lor de a cere o democraţie mai onestă“, scrie Rogan într-un editorial publicat luni, după sfârşitul de săptămână marcat de proteste antiputere la Bucureşti şi în alte oraşe din ţară.

„Nevoia este reală“, insistă autorul, referindu-se la revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA şi la posibila creştere în influenţă a cleptocraţilor.

El aminteşte că România este un aliat important în NATO, iar acum este vulnerabilă în faţa reţelelor cleptocraptice, care sunt folosite de regulă de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a-şi extinde influenţa.

„Orice fel de sancţiuni împotriva României trebuie clar ţintite, (…) să vizeze clar demnitarii corupţi “, recomandă Rogan.

„Timpul se scurge rapid. Un aliat democratic al Americii se confruntă cu o luptă pentru viitorul său şi poporul său are nevoie de susţinerea Statelor Unite“, conchide analistul de peste Atlantic.

Tom Rogan este un comentator politic şi jurnalist de origine britanică stabilit la Washington DC. A comentat pentru BBC şi Sky News şi a colaborat cu diverse publicaţii, între care The Week, The Spectator, Fox News, The Washington Times, USA Today, The Guardian, The Huffington Post etc. Este cunoscut pentru opiniile sale conservatoare, pe alocuri radicale. De asemenea, este un critic al Kremlinului, cerând recent Ucrainei, tot într-un editorial, să bombardeze podul construit între Crimeea şi Rusia.