Ciprian Găluşcă, Greenpeace, despre pădurile din România: Ministerul habar nu are ce se întâmplă, situaţia este scăpată de sub control

„Am organizat acest marş pentru că autorităţile refuză să ia măsuri serioase împotriva fenomenului de tăieri ilegale din ţară. Nu e un lucru nou, asta se întâmplă în ultimii 30 de ani indiferent de coloratura politică pe care am avut-o în Parlament sau în Guvern. De 2 ani şi jumătate cerem Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP) îmbunătăţirea sistemului de trasabilitate a materialului lemnos, SUMAL, o cerem fără succes, pentru că Ministerul Apelor şi Pădurilor nu face decât să proroge în ultimii 3 ani lansarea acestui sistem. Acest sistem nu e gata, nu s-a lucrat la el pentru că nu există pricepere şi nu există asumarea politică. Discutăm despre pădurari care ar trebui să se înarmeze, despre tot felul de embargouri comerciale, când soluţia ar trebui să fie foarte simplă: Ministerul ar trebui să aibă un instrument prin care să înţeleagă, să cunoască, să monitorizeze fenomenul tăierilor de păduri din România, şi pe cel legal şi pe cel ilegal. Pentru că nu lucrează la SUMAL, Ministerul habar nu are ce se întâmplă în pădurile din România, şi cifra celor 20 de milioane de metri cubi care dispar anual fără acte din pădurile României ne arată că situaţia este scăpată de sub control, alături de violenţa care creşte în ultima perioadă şi alături de eficienţa declarată de doar 200.000 de metri cubi confiscaţi anual de Jandarmerie, Poliţie şi Gărzile forestiere. Deci doar 1 % din fenomenul tăierilor ilegale este cunoscut de către autorităţi”, a afirmat Ciprian Găluşcă.

„Directorul Romsilva declară că în pădurile din proprietatea statului administrate de Romsilva tăierile ilegale sunt undeva pe la 50.000 de metri cubi. Cifra asta este complet incredibilă şi dată de pământ de cifrele Inventarului Forestier Naţional, care ne spun că tăierile ilegale de 20 de milioane de metri cubi se întâmplă în egală măsură în pădurile private şi în pădurile proprietate publică. Cu alte cuvinte, directorul Romsilva nu cunoaşte detalii legate de fenomenul tăierilor ilegale din instituţia pe care o conduce”, a spus Găluşcă.

Acesta consideră că interdicţia exportului de buşteni sau de cherestea nu ar rezolva problema tăierilor ilegale de păduri în condiţiile în care exporturile sunt de 150.000 de metri cubi

Un alt co-organizator al evenimentului, liderul Agent Green, Gabriel Păun, a acuzat companiile străine care comercializează sau prelucrează lemn din România, nominalizând Holzindustrie, Schweighofer, Kronospan şi IKEA.

„De ce se taie ilegal? Pentru că acum 15 ani, Guvernul României, nu contează culoarea politică, a invitat în România companii din Austria, din Suedia, din Turcia, care au venit şi ne-au luat tot lemnul pe care noi îl procesam superior în România, de care industria autohtonă avea suficient şi oamenii aveau suficient lemn să se încălzească în case. Lemnul lor a dispărut şi acum e tocat de toate firmele astea, care vin şi se acoperă cu acte şi lucrează mână în mână cu autorităţile centrale şi locale din România, ca o Mafie. Guvernul României? Hoţi! Ministerul Mediului? Hoţi! Ministerul Apelor şi Pădurilor? Hoţi! Romsilva? Hoţi? Industria prelucrătoare din străinătate - Schweighofer, Kronospan, IKEA şi toată gaşca? Hoţi!", a declamat directorul Agent Green.

Participaţii la Marşul pentru Păduri s-au deplasat până în faţa Ministerul Apelor şi Pădurilor, afişând pancarte cu mesaje precum „Pădurea noastră nu e marfa voastră”, „Cine fuge de SUMAL taie lemnul ilegal”, „Codrule, codruţule, unde dispari, tu, drăguţule?”, „90.000 de hectare de păduri seculare, în pericol”, „Stop mafiei lemnului”, „Vrem SUMAL, nu lemn ilegal”.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost organizat în semn de protest atât faţă de faptul că din ce în ce mai mulţi pădurari devin victime ale hoţilor de lemn cât şi faţă de fenomenul tăierilor ilegale de lemn.

„Pădurile României nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Naţional arată că tăierile ilegale se întâmplă într-un ritm fără precedent. În urma lor rămân versanţi dezgoliţi, alunecări de teren, avalanşe, inundaţii dezastruoase, zone deşertificate, pădurari ucişi în stil mafiot, comunităţi divizate şi expuse fenomenelor climatice extreme. Cerem modernizarea imediată a Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL), a aplicaţiei pentru cetăţeni Inspectorul Pădurii şi protecţia strictă a pădurilor primare şi seculare din România!”, au scris organizatorii pe pagina de Facebook dedicată evenimentului.