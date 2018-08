Cine minte? Prefectul Capitalei şi ministrul de Interne se contrazic în privinţa prezenţei la mitingul diasporei

Cliseru a venit fără avocat





„Am calitatea de martor în dosar, nu am venit cu avocatul. Aş vrea să fac câteva lămuriri. Eu vreau să vă asigur că am respectat legea cu stricteţe, contrar a ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public. Nu înţeleg de ce au vrut alţii să denigreze instituţia prefectului, noi nu facem politică, noi respectăm legea prefectului. Nu am dat ordin să fie rănit cineva (...). Nu am văzut cu ochii mei (violenţele de la prostest, n.r.), pentru că nu eram în Piaţă”, a spus Speranţa Cliseru, refuzând să dea mai multe detalii privind această chestiune. Reporter: „Unde aţi urmărit evoluţia evenimentelor, în piaţă?”. Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei: „Nu, nu am fost în piaţă”. Reporter: „V-aţi bazat doar pe informaţiile jandarmilor sau aţi văzut cu ochii dvs. ce se întâmplă?” Speranţa Cliseru: „Nu am văzut cu ochii mei, că nu am fost în piaţă”.





Maiorul Laurenţiu Cazan, care a coordonat acţiunea jandarmilor la protestul din Piaţa Victoriei, declara săptămâna trecută că prefectul Capitalei s-a aflat în Piaţa Victoriei în timpul protestului. „În permanenţă, am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului încă de la ora 16,00", a spus Laurenţiu Cazan. La fel a susţinut şi ministrul de Interne, Carmen Dan.





Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august. Speranţa Cliseru a contrasemnat ordinul de intervenţie în forţă al jandarmilor.





Bărbatul care a furat pistolul vrea după gratii





În acelaşi timp, bărbatul acuzat că ar fi furat arma unui jandarm la protestul din 10 august şi care s-a prezentat ieri în faţa judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti, pentru a cere înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, a făcut o mişcare surprizătoare.





Avocatul acestuia a afirmat în timpul audierilor din instanţă că retrage cererea de eliberare şi lasă la latitudinea judecătorilor să stabilească măsura preventivă care s-ar cuveni. Marius Iorga, avocatul bărbatului, a declarat că împreună cu clientul său a ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună strategie în apărare pentru a-şi crea un avantaj pe viitor în procesul penal. „A fost voinţa sa aceea de a-şi retrage contestaţia. Urmează să colaborăm în continuare cu poliţiştii şi cu procurorul de caz. Au sprijinul lui în identificarea altor persoane”, a spus avocatul bărbatului.