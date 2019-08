Cine este Dana Gârbovan, judecătoarea propusă ministru al Justiţiei. A fost de acord cu înfiinţarea Secţiei care anchetează magistraţi

În 2017 când prin Legile Justiţiei a fost înfiinţată Secţia Specială de anchetare a magistraţilor, Uniunea Natională a Judecatorilor anunţa că este de acord „in principiu" cu propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de infiintare a unei structuri specializate de parchet care sa investigheze doar magistrati.

UNJR considera "oportună" crearea unei structuri de parchet care sa investigheze doar magistrati, "pentru a asigura protejarea judecătorilor si chiar a procurorilor de orice presiuni venite din partea altor procurori, pe de-o parte, dar si pentru a evita situatii in care afinitatile sau, dimpotriva, adversitatile locale intre procurori sau judecatori ar putea afecta impartialitatea anchetelor ce ii privesc pe magistrati".

"Datorită modului de accedere in DNA (procurori tineri, fara experienta) s-a ajuns ca procurori cu experienta de nivel de judecatorie sa ancheteze judecatori de curte de apel, ceea ce nu este normal", motiva Uniunea Nationala a Judecatorilor.

În 2010 presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Garbovan, spunea ca multi judecatori inteleg gresit rolul pe care il au si,daca ar fi sa dea o nota sistemului judiciar din Romania, ar fi "undeva intre 6 si 7".

"Din perspectiva unui om simplu, eu, in Romania, nu as vrea sa am un proces. Din cauza haosului legislativ, toata lumea da vina pe judecatori, or, acestia lucreaza cu niste unelte. Cu o lege proasta, nu pot da o sentinta dreapta", declara Dana Garbovan pentru Evenimentul Zilei.

Presedintele UNJR a explicat ca nu ar vrea sa faca fata unui proces in Romania pentru ca, atunci cand cineva se judecă, trebuie sa-si faca anumite calcule, cat costa procesul, cat va dura. "La noi este mai greu sa faci o previziune. Daca dureaza sapte ani si te mai tine inca sapte ani pana cand iti executa hotararea, nu mai are nici un rost", spunea Dana Garbovan.