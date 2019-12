Pacientă incendiată pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănătăţii a confirmat gravul incident

„Ce este grav este că am aflat de acest incident vineri seară prin surse terţe. În acest spital s-a întâmplat acest incident deosebit de grav. Avem o pacientă în stare critică. A trebuit că ministrul Sănătăţii să afle prin surse terţe. Nu am aflat de la conducerea spitalului şi nici conducerea secţiei nu ne-a semnalat acest incident deosebit de grav. Nu am aflat de la jurnalişti, am aflat din mediul chirurgical”, a declarat despre acest caz ministrul Sănătăţii, Victor Costache, la Digi 24, care a mai precizat că la Floreasca a fost trimis corpul de control al instituţiei.





Chirurgul Mircea Beuran este acuzat că şi-a incendiat o pacientă aflată pe masa de operaţie

Cazul a fost semnalat pe Facebook de deputatul USR Emanuel Ungureanu. „Beuran, fostul consilier prezidenţial al lui Iliescu a dat foc unei paciente în sala de operaţie! Chirurgul Beuran, un pesedist plagiator de renume, capul Umefistanului, a dat foc unei paciente pe care a operat-o în data de 22 decembrie!

Iată cum descriu 2 asistente că s-ar fi întâmplat nenorocirea:

Asistenta 1

"Când m-am întors în Blocul Operator am simţit un miros puternic de fum şi am verificat de unde provine, observând că focul provine din Sala 1.

Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea şi toata lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operaţii fumega.

S-au făcut manevrele necesare unui astfel de incident, urmând ca apoi să transport pacienta în Sala 2, conform indicaţiei medicului după care am transportat-o în ATI Poli 2."

Asistenta 2

"Mă aflam pe holul blocului operator auzind ţipete şi gălăgie,îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum şi foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului."

Acest incident se pare că a fost iniţial muşamalizat de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti unde Pintea a numit-o ca director executiv pe Cristina Pelin, filiera PSD.

Absolut scandalos, Inspecţia Sanitară de Stat care a fost trimisă în cele din urmă să cerceteze cazul, NU I-A LUAT NICIO DECLARAŢIE CHIRURGULUI BEURAN (foto dreapta) cel care a fost mâna 1 pentru această intervenţie chirurgicală.

Nici ceilalţi 2 medici care au fost în sală la momentul tragediei nu au fost audiaţi.

Se încearcă, se pare, ca de obicei, găsirea unor vinovaţi din rândul personalului auxiliar.

Din spusele asistentelor rezultă faptul că, Beuran care opera o bolnavă de cancer, ar fi folosit greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc.

Pacienta a ars ca o torţă câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operaţie.

Îl rog pe ministrul Sănătăţii, Victor Costache, să trimită urgent un control la Spitalul Floreasca şi să verifice ce substanţe sunt folosite în sălile de operaţie pentru dezinfecţie în Spitalul Floreasca şi cum sunt instruiţi chirurgii să lucreze cu ele?

Pacienta incendiată pe masa de operaţie este în stare critică, cu arsuri peste 40% din suprafaţa corpului şi se zbate între viaţă şi moarte!

Facebook. Suntem blestemaţi ca popor ca în secolul 21 sălile de operaţie să fie populate de beurani incompetenţi dar bolnavi de putere!”, a precizat deputatul USR pe

Tentativă de muşamalizare?

Cert este că gravul incident a avut loc duminica trecută, dar nu a fost raportat conducerii Ministerului Sănătăţii. „Am auzit că chirugul Beuran a spus că nu a fost în sală. Este o minciună ordinară. Niciunul dintre medicii din sală nu au fost audiaţi de inspecţia sanitară de stat, ceea ce miroase a muşamalizare. Această doamnă a ars ca o torţă pentru că nişte medici au îmbibat tegumentele pacientei cu nişte substanţe pe bază de alcool pentru ca doamna ar fi polialergică”, a subliniat deputatul USR Emanuel Ungureanu, la Digi 24.