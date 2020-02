Ce spunea Sorina Pintea despre corupţie pe vremea când era ministru al Sănătăţii

„Avem un sistem de sănătate în care se dă şpagă, nu există suficientă aparatură, dar ne place, e bine aşa (…) Sunt foarte multe reclamaţii privind şpaga. În general, sunt aparţinătorii cărora li s-au cerut bani, au dat bani şi totuşi pacientul a murit”, declara fostul ministru.

Atunci, Sorina Pintea spunea că este nevoie de măsuri coercitive pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar.

„Am constatat şi de-a lungul carierei mele că, dacă nu există măsuri coercitive, nicio problemă nu se rezolvă. Şi nu se referă doar la sesizarea organelor de cercetare penală, trebuie să fie ceva mai mult decât atât”, mai spunea Pintea.

Ulterior, Sorina Pintea şi-a cerut public scuze pentru afirmaţiile făcute. „Era de fapt contextul unei discuţii despre fenomenul şpăgii din România, din sistemul medical, în care am vorbit despre majorarea cuantumului amenzilor. Am povestit despre cum publicarea pe site-ului Ministerului Sănătăţii a proiectului de act normativ a stârnit un val de critici. Afirmaţia mea era o expresie în ghilimele, folosită în contextul în care ne plângem de creşterea amenzilor de parcă am vrea să încălcăm în permanenţă legea”, a spus Pintea.

Acuzaţiile DNA: mită în formă continuată

Fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, a fost reţinută sâmbătă dimineaţă de către anchetatori pentru 24 de ore, în dosarul în care este suspectată că ar fi primit mită, potrivit unui comunicat al procurorilor anticorupţie. Ea urmează să fie prezentată cu propunere de arestare preventivă în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei Pintea Sorina, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş din Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată”, se arată în comunicatul DNA. În ordonanţa procurorilor se arată că Sorina Pintea ar fi luat mită în formă continuată. „În perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, în calitatea menţionată mai sus, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect 'proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente', încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu ca manager şi ordonator de credite”, spun procurorii DNA.

„Am publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depăşirea timpilor de staţionare în UPU. Vă spun foarte sincer, m-a amuzat reacţia unora de după şi mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că cresc amenzile?”, declara Sorina Pintea în 2019, la o dezbatere despre şpaga în spitale, potrivit Digi24.ro. La respectiva dezbatere, Pintea a vorbit pe larg despre şpaga cerută de medici în spitale.