Ce a povestit românul care şi-a pierdut copilul şi soţia în furtuna din Halkidiki

Potrivit antena3.ro, bărbatul nu-şi aminteşte multe detalii despre incident. Reporterul postului de televiziune a relatat:

„Am stat de vorbă cu dânsul, mi-a mulţumit, a refuzat să stea de vorbă cu presa. În această seară a dat declaraţii şocante autorităţilor de aici. Cred că este sedat în aceste momente, pentru că altfel nu cred că ar fi putut supravieţui. Nu-şi aminteşte foarte mare lucru. A căzut acoperişul, sub greutatea celor trei copaci şi peste el. Omul s-a putut ridica, a auzit ţipătul copilului de afară, care era undeva mai departe de el şi de soţie. A văzut-o pe soţie sub acoperiş, dar auzindu-l pe copil, a ales să meargă la el să-l ajute. A mers acolo unde a auzit strigătul de ajutor. Împreună cu ei erau naşii lor, iar naşul l-a ajutat să-l scoată pe copil de sub acoperiş. O femeie l-a dus pe copil undeva la adăpost, în restaurant, şi preţ de câteva minute a încercat să-l resusciteze pentru că cel mic a înghiţit foarte multă apă. Ulterior, bărbatul a ajuns la spital, acolo unde era copilul lui. A stat câteva ore la terasă până când o ambulanţă l-a luat şi pe el. A crezut că fiul său este în viaţă, dar nu s-a întâmplat aşa, din nefericire", a spus reporterul Oana Iancu.

