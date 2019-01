Ce performanţe au armele de asalt ale Beretta care vor fi produse în România

Concret, în România se vor fabrica armele Beretta din seria ARX. Este vorba de arme de asalt ambidextre care pot fi folosite cu foarte mare uşurinţă atât de dreptaci cât şi de stângaci. Arma se modifică dintr-o variantă în alta în câteva secunde.





Soldato Futuro





O mare parte a pieselor armei, care a fost proiectată la cererea armatei italiene în cadrul programului Soldato Futuro (soldatul viitorului), sunt din polimeri, fapt care scade serios greutatea totală. Atât producătorul cât şi militarii italieni au testat arma în diverse condiţii de mediu (umiditate, gheaţă, ploaie torenţială, apă sărată, nisip, praf şi noroi)





Între 2008 şi 2014, în jur de 30.000 de arme de asalt ARX160 au fost livrate armatei italiene. Forţele speciale italiene au folosit ARX160 în mai multe misiuni, inclusiv în cea din Afganistan unde a fost verificată în condiţii reale de luptă.





ARX, faţă în faţă cu AK47





Comparativ cu bătrânul AKM, ARX este mai uşor cu aproape o jumătate de kilogram. În plus, cu 700 de lovituri pe minut, arma produsă de Beretta are o cadenţă de tragere (teoretică) mai mare cu o sută de lovituri. Mai mult, arma concepută de italieni are şi o rază efectivă de tragere mai mare.

La experienţă în luptă în competiţia dintre cele două arme AKM iese însă clar învingătoate. Produsă în zeci de milioane de exemplare, arma conceptă de Mikhail Kalashnikov a punctat în mai toate conflictele de pe glob, din 1947 şi până acum. În prezent mai este folosită de diverse armate naţionale, dar este intens utilizată de teroriştii ISIS sau Al-Qaida. Este considerată extrem de facil de folosit în medii diverse, dar specialiştii consideră că ajuns la sfârşitul ciclului de viaţă.





Cugir lucrează la variante ale AKM





Nici Fabrica de Arme Cugir nu stă cu mâinile în sân. Aici s-a dezvoltat o nouă puşcă de asalt pe scheletul celebrului AKM. Arma fabricată la Cugir are un calibru diferit, este mai uşoară şi poate fi reglabilă în raport cu dimensiunile dorite de către utilizator. Podusul este perfect compatibil cu standardele NATO, putând fi utilizat de orice armată care face parte din alianţă. Primul ”exemplar” al armei a ieşit de pe linia de fabricaţie de la societatea din Cugir în anul 2017, fiind o variantă mult îmbunătăţită faţă de cea realizată în anul 2012.





Arma are un încărcător de 30 de cartuşe, dezvoltă o viteză la gura ţevii de peste 800 de metri pe secundă şi se încadrează în normele NATO, atât la calibru, cât şi la condiţiile tehnice. De asemeena, noua armă este comparabilă cu aceleaşi arme ale soldaţilor NATO, în special cu puştile americane din seria M.





Industria de armament, avantajată de sancţiunile aplicate Rusiei





Ministrul Nicolae Bădălău spune că industria de armament beneficiază de un context favorabil de piaţă, din cauza sancţiunilor aplicate Rusiei, iar printre clienţi se numără Statele Unite sau India.

Bădălău a vorbit şi de modernizarea fabricii Metrom din Braşov, pentru a fabrica „muniţie NATO şi nu numai”. El a admis că valoarea exporturilor ar putea creşte în acest an la 150 de milioane de dolari, iar cu noua fabrică de pulbere acestea vor creşte şi mai mult.