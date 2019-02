Ce etape urmează în tentativa Laurei Kovesi de a ajunge procuror şef al Parchetului European

Laura Codruţa Kovesi a obţinut miercuri 26 voturi în Comisia pentru libertăţi civile şi justiţie (LIBE) a Parlamentului European, clasându-se pe locul întâi pentru ocuparea poziţiei de procuror-şef al Parchetului European. Ea a fost urmată de François Bohnert (Franţa) cu 22 voturi, şi de Andres Ritter (Germania), care a obţinut un singur vot. Marţi seară, Kovesi reuşise să se claseze pe primul loc şi la votul din Comisia de control bugetar (CONT).

Fosta şefă a DNA s-a întors ieri în ţară imediat după votul comisiei. Pe aeroport a declarat că votul din Parlamentul European (PE) reprezintă un vot pentru întreg sistemul de justiţie din România care în aceste momente luptă să-şi apere independenţa. Ea a subliniat că a mers ca profesionist să candideze, neavând susţinerea Guvernului român.

„Este o mare onoare că am obţinut primul loc la selecţia tehnică a Comisiei Europene şi că am avut ocazia să îmi susţin candidatura în Parlamentul European, alături de alţi doi profesionişti. Sunt alături de colegii mei procurori şi judecători, care în aceste momente se luptă cu îndârzenie împotriva subordonării statului de drept printr-o ordonanţă de urgenţă ce încalcă normele europeane, recomandările explicite ale Comisiei Europene, ale Greco şi ale Comisiei de la Veneţia. Ceea ce se întâmplă în România este extrem de grav, un protest al magistraţilor este ceva ieşit din comun”, a declarat Kovesi.

Negocieri cu Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-şef european

Mai departe, Conferinţa Preşedinţilor, formată din preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, şi liderii de grupuri politice, va decide în 7 martie etapele următoare ale selecţiei procurorului-şef al Parchetului European. „Voi trimite o scrisoare preşedintelui Conferinţei preşedinţilor pentru a spune care este rezultatul votului. Pe baza mandatului conferinţei preşedinţilor voi intra în negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord, de comun acord pentru numirea noului procuror-şef european. Următoarea şedinţă pe 11 martie", a declarat, la finalul şedinţei, preşedintele Comisiei LIBE din PE, Claude Moraes.

În contextul în care Laura Codruţa Kovesi este candidatul ales de comisiile parlamentare pentru funcţia de procuror-şef european, iar Consiliul UE a stabilit ca Jean-François Bohnert să fie desemnat pentru şefia Parchetului UE, este necesară o negociere între Parlament şi Consiliu, pentru a se ajunge la consens. Înainte de demararea negocierilor, cel mai probabil, în plenul Parlamentului European va avea loc un vot prin care să fie validată hotărârea din Comisiile LIBE şi CONT.

„Etapele din Parlamentul European sunt cele mai importante etape în procesul de alegere a procurorului european. A fost transprent, deschis. În plus, Kovesi a fost considerată de către comitetul de selecţie format din 12 experţi candidatul cel mai potrivit”, a spus eurodeputatul liberal, Siegfried Mureşan la Digi24, susţinând că, în opinia sa, Consiliul va ţine cont de poziţia PE şi a experţilor.

Audieri tensionate pentru Kovesi

Fosta şefă DNA a câştigat şi marţi seară votul consultativ din comisia pentru control bugetar (CONT) a PE, clasându-se peste contracandidaţii săi din Franţa şi Germania. Kovesi a fost audiată timp de 75 de minute de membrii celor două comisii, fosta şefă DNA fiind singura dintre cei trei candidaţi care a trebuit să dea răspunsuri unor întrebări ostile, venite în special din partea parlamentarilor români. Kovesi a fost însă apărată de aproape toţi eudodeputaţii străini, care şi-au început intervenţiile exprimându-şi solidaritatea şi regretul că este supusă la o campanie de denigrare venită din partea propriului guvern.

Grapini „a uitat” să numere un vot pentru Kovesi

De altfel, europarlamentarului Maria Grapini, membru al partidului fondat de Dan Voiculescu, a trebuit să fie mustrată de preşedintele de şedinţă pentru seria de atacuri la adresa fostei şefe DNA.

„Nu credem ce spune Guvernul despre ea, nu ţineţi cont de zvonuri”, „curajul dvs. a inspirat multă lume în întregul continent, nu doar în România”, au fost doar cateva dintre intervenţiile europarlamentarilor europeni în audierile de marţi seară. De altfel, europarlamentarul Sophie in ‘t Veld (Olanda), membru în Comisia LIBE, a caracterizat drept stupid acţiunea Guvernului României faţă de Kovesi. „Este de neacceptat. Extrem de stupid, e atât de clar la vârf. Toate statele membre fac jocuri, dar sunt competente politic”, a explicat aceasta.

De altfel, Maria Grapini a fost autoarea unei alte gafe monumentale, atunci când a greşit numărarea voturilor obţinute de Kovesi. Făcând parte din comisia de numărare a voturilor exprimate miercuri, Grapini a uitat să numere un vot în favoarea fostei şefe DNA, moment în care a fost atenţionată de o altă europarlamentară care i-a preluat sarcina de numărare.

Liviu Dragnea a refuzat să comenteze votul pentru Kovesi

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat să comenteze votul favorabil obţinut de Laura Codruţa Kovesi în comisiile Parlamentului European. Întrebat în limba engleză, de un jurnalist străin, cum comentează această victorie, liderul PSD a pretins că nu ştie limba engleză. Răspunsul liderului PSD a venit prompt, tot în limba engleză, spunând că nu ştie să vorbească în această limbă: „I can't. I don't speak English (Nu pot, nu vorbesc limba engleză - n.r.)”, a răspuns Dragnea. „Come on! You already speak English (Pe bune? Deja vorbiţi în limba engleză! - n.r.)”, a replicat jurnalista publicaţiei străine.

Parchetul European va fi un birou independent însărcinat cu investigarea, urmărirea şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau frauda transfrontalieră de TVA de peste 10 milioane de euro.

Până în acest moment, 22 de state membre ale UE s-au alăturat Parchetului European. EPPO va avea sediul central în Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-şef şi un colegiu de procurori din toate ţările participante. Aceştia vor coordona investigaţiile curente desfăşurate de către procurorii delegaţi în fiecare stat participant.

Cum au votat eurodeputaţii români

Singurul liberal care este membru în Comisia LIBE este Traian Ungureanu, însă din cauza faptului că mai mulţi eurodeputaţi au lipsit, au participat, în calitate de supleanţi, europarlamentarii PNL Cristian Buşoi, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu şi Adina Vălean, potrivit unor surse politice.

Conform surselor citate, unul dintre europarlamentarii FIDESZ, membru în Comisia LIBE nu a participat la şedinţa forului legislativ, fiind înlocuit de unul dintre eurodeputaţii PNL. În schimb, cinci eurodeputaţi socialişti Emilian Pavel, Gabriela Zoană, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Răzvan Popa şi Maria Grapini au votat împotriva Laurei Codruţa Kovesi.

