Ce averi au cei 10 procurori care candidează pentru şefia DNA şi DIICOT

Mediafax. Începutul de an vine cu momente cruciale pentru justiţia românească, procurorii care îşi doresc conducerea DNA şi DIICOT urmând să susţină interviurile pe 16, respectiv 17 ianuarie 2020, scrie

Ce procurori candidează pentru şefia DNA şi ce averi au

Mariana Alexandru, Călin Nistor, Elena Grecu, Ionuţ Botnaru şi Crin-Nicu Bologa s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de şef la DNA.

Călin Nistor a intrat în magistratură în 1995. Actualul şef interimar al DNA deţine un teren intravilan în comuna Lungeşti (judeţul Vâlcea), dobândit în 2002 şi un teren agricol în aceeaşi zonă obţinut în 2004. Potrivit declaraţiei sale de avere, tot în Lungeşti, şeful interimar al DNA deţine o casă de locuit de 100 mp, iar în Râmnicu Vâlcea are un apartament de 50 mp. Acesta are patru maşini: un autoturism Hyundai Accent (2006 an fabricaţie) - obţinut prin: finalizare leasing, un autoturism Seat Cordoba - 2007 - finalizare leasing, un autoturism Astra GTC - 2012 - vanzare-cumpărare şi un autoturism Volkswagen T-Roc - 2018 - credit auto.

Acesta are trei conturi deschise la bănci în anii 2010, 2017 şi 2018 cu sold: 30.066 lei, limită de creditare 10.000 lei, limită de creditare 33.500 lei. Nistor are şi două credite în valoare de 188.966 lei, respectiv 20.000 euro. Nistor încasează, de la DNA, un salariu anual de 234.359 lei.

Mariana Alexandru are 30 de ani vechime, din care 9 ani în DNA (2005 - 2014), unde a condus ambele secţii din poziţia de adjunct al Direcţiei. Mariana Alexandru a fost primul procuror din istorie care a reusit să obtină aviz pentru reţinerea si arestarea unui senator (Cătălin Voicu), dar şi a unui judecător de la ICCJ (Costiniu). A mai instrumentat dosarele fostului prim ministru Adrian Năstase, fostilor ministri Miron Mitrea, Monica Iacob Ritzi, deputatul Florin Popescu, al fostului membru CSM Adrian Toni Neacsu, sau procuroarei de la PICCJ Angela Nicolae. A fost procurorul care a decis infirmarea soluţiei in cazul Gala Bute, care a condus la redeschiderea cercetărilor în anul 2014. Din anul 2018 până în iunie 2019, cand CSM a decis revenirea în magistratura la cerere, a fost consiliera şefului DIICOT. În septembrie 2019 a promovat examenul pentru functia de procuror DIICOT, unde îşi desfăsoară.

În declaraţia de avere a soţului său, procurorul militar Ion Alexandru, Mariana Alexandru figurează cu un autoturism Volvo, cu două apartamente în Bucureşti, trei conturi cu câteva zeci de mii de lei şi o pensie venit anual de 159.220 lei.

Camelia Elena Grecu a fost procuror general la Constanţa. Ea a mai candidat la funcţia de şef al DNA, procedură derulată în timpul fostului ministru Tudorel Toader, însă a fost respinsă. Procurorul deţine două terenuri intravilane în Eforie Nord, un teren agricol şi altul intravilan în Techirghiol. Tot în Eforie Nord, procurorul are două case de 99 mp, respectiv 149 mp. Grecu deţine şi un autoturism Toyota Corolla şi unul Toyota CHR. În privinţa creditelor, aceasta are unul singur în valoare de 128.765. Elena Grecu are un venit anual, de la DNA, de 220.098 lei, însă obţine şi venituri din arendă.

Ionuţ Botnaru este procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Acesta are mai multe terenuri în comuna Brebu, judeţul Prahova, pe care le deţine împreună cu mai multe persoane. Procurorul are o casă de vacanţă tot în Brebu, o casă de locuit în Buzău şi deţine şi două maşini: Seat Toledo şi BMW X5. În privinţa activelor financiare, Botnaru are două conturi în valoare de 30.000 lei, respectiv 35.000 lei. Are şi un credit în valoare de 93.750 euro. Ionuţ Botnaru a obţinut un venit anual în valoare de 199.052 lei, iar soţia sa, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, a obţinut 174.823 lei.

Crin Nicu Bologa este procuror în Sălaj. Acesta a deţinut funcţia de prim-pricuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Potrivit declaraţiei sale de avere, procurorul are 7 terenuri în Sălaj. Cluj-Napoca şi Constanţa. În Cluj-Napoca sunt 2 apartamente şi în Zalău o casă de locuit. Bologa are un autoturism Audi A3 şi un BMW X3. De asemenea, acesta are şi un credit de 60.000 de lei, scadent în 2021. Procurorul are două conturi în valoare de 6.916 lei, respectiv 80.277 lei. Crin Bologa a obţinut de la parchetul din Sălaj, un venit anual de 212.999 lei. Soţia sa, care lucrează la Serviciul de Probaţiune, avea un venit anual de 54.327 lei. Veniturile din chirii au fost de peste 5.000 euro.

Cine sunt procurorii care candidează pentru şefia DIICOT şi ce averi au

Giorgiana Hosu, Daniel Horodniceanu, Ioana Albani, Viorel Badea şi Teodor Niţă s-au înscris în concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DIICOT. Aceştia susţin interviul pe 17 ianuarie 2020.

Giorgiana Hosu este procuror-şef adjunct al DIICOT. Procurorul are peste 20 de ani vechime, ea activând ca adjunct al DIICOT în perioada 2013-2015, după ce, anterior a condus vreme de cinci ani Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare al instituţiei. După ce Alina Bica şi-a dat demisia în 2015 din funcţia de procuror-şef al instituţiei, Giorgiana Hosu a preluat interimatul instituţiei. Hosu se ocupă de dosarul crimelor din Caracal.

Potrivit declaraţiei sale de avere, aceasta are un credit în valoare de 45.000 lei, scadent la finele lui 2020 şi venituri anuale de la PICCJ, DIICOT în valoare de 120.844 lei şi 98.854 lei. Soţul procuroarei, care lucrează la Centrul pentru despăgubiri, are un venit anual de 89.622 lei şi o pensie de la MAI în valoare de 124.800 lei pe an.

Daniel Horodniceanu s-a înscris şi în cursa pentru şefia Parchetului General. Acesta a mai deţinut funcţia de şef al DIICOT. La ultima procedură de selecţie a unei conduceri pentru această funcţie, Horodniceanu a pierdut concursul, acesta fiind câştigat de Felix Bănilă. Postul a rămas, însă, vacant după demisia lui Bănilă în contextul scandalului în cazul Caracal. Declaraţia sa de avere arată că deţine trei terenuri şi o casă de locuit de 245 mp în Iaşi. Horodniceanu conduce un autoturism marca Mercedes. În 2017, acesta a deschis un cont, unde are 38.000 lei. Procurorul obţine un venit anual de la Ministerul Public în valoare de 241.327 lei, iar soţia sa, din indemnizaţia de la Ministerul Sănătăţii, a obţinut un venit anual de 115.442 lei.

Ioana Albani a deţinut, în trecut, funcţia de adjunct al DIICOT. Ioana Albani este procuror din anul 2000, activând până în 2001 în cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 1, dar şi la Parchetul Tribunalului Bucureşti. Ulterior, a ajuns la Parchetul General unde, până în 2004, s-a ocupat îndeosebi de combaterea infracţiunilor informatice. În perioada 2004 - 2005, a ocupat funcţia de şef al Serviciului de Combatere a Infracţiunilor Informatice din cadrul DIICOT, iar din noiembrie 2005 până în iunie 2006 a fost delegată procuror şef adjunct al DIICOT.

Potrivit declaraţiei de avere, Albani are un apartament în Bucureşti de 43 mp şi trei maşini (Opel Astra, Volkswagen şi Opel). De asemenea, Albani mai are 8 conturi sau depozite în lei şi euro în valoare totală de peste 50.000 lei, respectiv peste 20.000 euro. De asemenea, a primit drept donaţie de la mama sa suma de 300.000 lei. Procurorul a avut venit anual de 164.725 lei net.

Teodor Niţă activează în cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, iar în ultima perioadă s-a remarcat prin declaraţii în dosarul afacerii ilegale cu peşte din România. Teodor Niţă deţine două terenuri în Constanţa şi Tuzla şi o casă de locuit de 527 mp, tot în Constanţa. De asemenea, procurorul are şi două maşini - BMW şi Peugeot. De la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Niţă a obţinut un venit anual de 130.000 lei. Soţia sa, care lucrează la Tribunalul Constanţa, a avut un venit anual de 101.870 lei.

Viorel Badea este, în prezent, director adjunct responsabil cu formarea continuă în cadrul INM. Viorel Badea a fost procurorul în cazul lui Guccifer, un român celebru în toată lumea după ce a compromis conturile private ale unor personalităţi de stat precum George W. Bush sau Colin Powell. Acesta deţine, potrivit declaraţiei de avere, două terenuri agricole în judeţul Ilfov, două maşini (Ford Focus şi Ford Kuga) titluri de stat în valoare de 18.000 lei şi mai multe conturi. Badea mai are un credit în valoare de 103.000 euro, scadent în 2038. Acesta are venituri anuale de la DIICOT şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în valoare totală de aproape 170.000 lei.