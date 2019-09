Ce avere are Daniel Chirilă, propunerea Palatului Victoria pentru fotoliul de ministru de Interne DOCUMENT

Suprafaţa însumată a acestora depăşeşte 15.000 de metri pătraţi. Conform documentului, Daniel Chirilă nu are casă, dar este în posesia a două maşini, un VW şi un BMW.

În plus, Chirilă are în diverse bănci conturi în valoare totală de aproape 110.000 de lei şi 51.100 de dolari americani. În acelaşi timp, propunerea pentru Interne are şi datorii de peste 48.000 de lei şi 20.000 de euro.

În ultimul an fiscal, Daniel Chirilă a avut câştigat 84.000 de lei de la o firmă de consultanţă, 91.000 de lei pensie, 64.800 salariu de la Camera Deputaţilor şi 25.400 lei indemnizaţie de la o altă firmă.

