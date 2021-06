Ce ascunde demonstraţia de forţă din Marea Neagră a Rusiei lui Putin VIDEO

În ajunul unor importante manevre aliate în nord-vestul Mării Negre, Rusia îşi accentuează atitudinea belicoasă în zonă şi cere NATO să anuleze exerciţiile. Moscova susţine că exerciţiul militar al NATO numit Sea Breeze 2021 sporeşte riscul producerii unor incidente involuntare în Marea Neagră, iar solicitarea vine la o zi după ce, într-un joc propagandistic făcut ca la carte, Ministerul rus al Apărării a comunicat că un distrugător britanic a intrat în apele teritoriale ruseşti şi că traseul navei aliate s-ar fi modificat numai după ce s-au tras focuri de avertisment.

Manevrele militare Sea Breeze 2021 sunt prevăzute să aibă loc în perioada 28 iunie - 10 iulie şi vor implica 5.000 de militari (între care şi 18 echipe de operaţii speciale şi scufundări), 32 de nave şi 40 de aeronave din 32 de ţări de pe şase continente, iar această concentrare de forţe nu a picat bine Moscovei. Exerciţiile vor avea loc în partea de nord-vest a Mării Negre şi în regiunile ucrainene Mikolaiv, Herson şi Odessa.

„Dimensiunea şi caracterul clar agresiv al exerciţiilor Sea Breeze nu corespund în niciun caz obiectivelor reale de securitate în regiunea Mării Negre“, a transmis Ambasada Rusiei din Washington. „Cerem insistent SUA şi aliaţilor lor să renunţe la simularea unor acţiuni militare în Marea Neagră“, menţionează în declaraţia sa Ambasada Rusiei din Washington, potrivit căreia problemele care apar în regiune pot fi rezolvate fără impunerea unui ajutor extern.

Anterior, în acelaşi ton, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, declarase că NATO îşi intensifică activitatea militară în Marea Neagră şi creşte numărul exerciţiilor comune cu Ucraina. „Toate acestea nu contribuie la reglementarea situaţiei din Ucraina“, a afirmat Zaharova, citată de RIA Novosti.

Au blocat coasta de vest a Crimeei

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konaşenkov, a acuzat NATO că, sub acoperirea exerciţiilor Sea Breeze, intenţionează să furnizeze Ucrainei armament modern care va intra în dotarea armatei ucrainene şi a formaţiunilor paramilitare naţionaliste ce luptă în Donbass de partea Kievului.

În contextul exerciţiilor Sea Breeze-2021, Rusia a blocat în zona coastei de vest a peninsulei Crimeea accesul navelor de război ale Alianţei Nord-Atlantice, a comunicat miercuri dimineaţă portalul rusesc Avio.pro, asociat armatei ruse. Astfel, în largul coastelor Crimeei au fost stabilite zone de interdicţie în care navele NATO nu pot intra. Orice acţiune agresivă a navelor Alianţei va fi oprită instantaneu, scria Avio.pro. Potrivit portalului citat, Rusia îşi rezervă dreptul de a utiliza mijloacele de război electronic sau organizarea propriilor exerciţii cu tiruri de rachetă, ca răspuns la exerciţiile NATO.

Alba-neagra cu focurile de avertisment

Solicitarea Moscovei vine după ce Ministerul rus al Apărării a anunţat că, miercuri dimineată, distrugătorul britanic HMS Defender a intrat în apele teritoriale ruseşti, la Marea Neagră, şi că nava aliată ar fi părăsit zona numai după ce un avion de tip Suhoi Su-24M rusesc şi nave ruseşti au tras mai multe focuri de avertisment. Conform oficialilor ruşi, la ora 11:52, nava britanică a trecut graniţa rusă şi a intrat în marea teritorială cam trei kilometri. Nava ar fi fost avertizată cu privire la utilizarea armelor în cazul unei încălcări a frontierei, dar echipajul distrugătorului nu a reacţionat. La 12:06 şi 12:08, o navă de patrulare rusă a deschis focul de avertizare. După alte nouă minute, o aeronavă Su-24M a lansat bombe de avertizare în direcţia distrugătorului. Mai departe, la 12:23, nava britanică a părăsit graniţele mării teritoriale ale Federaţiei Ruse, susţin ruşii.

În replică, Ministerului britanic al Apărării a comunicat că distrugătorul HMS Defender nu a intrat în apele teritoriale ruse. Mai mult, marinarii britanici nu au văzut focurile de avertisment altfel decât un exerciţiu al marinei ruse. „Nu au fost trase focuri de avertisment. Nava britanică s-a aflat în apele teritoriale ucrainene, conform legilor internaţionale“, a postat ministerul pe o reţea de socializare.

Britanicii au fost cu degetul pe trăgaci

Totuşi, prezent la bordul navei de luptă britanice, jurnalistul BBC Jonathan Beale susţine că incidentul a ieşit oarecum din tipare. „Distrugătorul a fost survolat de 20 de aeronave şi încadrat de două nave ruseşti pentru a fi forţat să-şi schimbe cursul. Militarii britanici au încărcat armamentul şi au pregătit sistemele de tragere“, a relatat Jonathan Beale. Jurnalistul susţine că două nave de coastă ruseşti care urmăreau nava Marinei Regale au încercat să o oblige să schimbe cursul. „Echipajul se afla deja la posturi când ne-am apropiat de extrema sudică a Crimeei, ocupată de Rusia. (...) Aceasta a fost o mişcare intenţionată, pentru a transmite un mesaj Rusiei. HMS Defender urma să navigheze în limita de 19 kilometri a apelor teritoriale ale Crimeei. Căpitanul a insistat că urmează un traseu sigur de-a lungul unui culoar naval recunoscut internaţional. (...) Avertismente din ce în ce mai ostile au fost transmise prin radio, inclusiv unul care spunea «dacă nu schimbaţi cursul, deschid focul». Am auzit nişte focuri în depărtare, dar probabil că mult în afara razei de pericol“, a mai arătat jurnalistul.

Jocul Moscovei şi beneficiile lui Putin

Expertii militari susţin că solicitarea privind anularea Sea Breeze-2, dar şi anunţul privind incidentul cu nava de luptă britanică vin în contextul anunţatelor manevre NATO de mare anvergură care sunt extrem de incomode pentru ruşi. „După părerea mea, totul a pornit de la dorinţa britanicilor de a testa vigilenţa şi modul de răspuns al ruşilor. Este manevră de rutină, dar exagerând incidentul cu HMS Defender, Moscova poate ataca pe două fronturi.

În primul rând, poate cere anularea manevrelor NATO susţinând că situaţia poate degenera în orice moment într-un incident armat, mai ales că şi ei au nişte exerciţii în zonă. Apoi, foarte important, concentrarea de trupe aliate în zona Ucrainei poate fi folosită ca argument de Kremlin pentru a aduce în Crimeea mai multe trupe, mai multă tehnică de luptă modernă“, a declarat pentru „Adevărul“ analistul militar Aurel Cazacu.

Expertul mai susţine că tot scandalul are o legătură strânsă şi cu interesele directe ale lui Putin. „Cu mari probleme interne, Vladimir Putin are mare nevoie de scandaluri internaţionale repetate. El numai aşa poate guverna, distrăgând atenţia de la marile probleme pe care le are în Rusia, apelând la coarda patriotică a ruşilor. Le satisface acestora orgoliul de a face parte dintr-o mare naţiune care se pune cu Marea Britanie, cu SUA, cu NATO. Şi mai este un aspect foarte important. Prin astfel de scandaluri, «ţarul» de la Kremlin îşi menţine militarii şi mai ales generalii ocupaţi, satisfăcuţi şi îndestulaţi, ca să nu le vină idei de răzvrătire“, a precizat Aurel Cazacu.

La rândul lui, fostul director al SRI Costin Georgescu susţine că solicitarea Rusiei privind manevrele militare va rămâne cu siguranţă fără răspuns. „NATO nu poate da curs unei astfel de solicitări de anulare a manevrelor militare, pentru că ar fi o dovadă de slăbiciune.

Dacă au fost planificate şi anunţate inclusiv ruşilor, vor avea loc cu siguranţă, mai ales că vin după summitul NATO la care s-au reiterat problemele Ucrainei, Crimeei şi Moscovei“, a subliniat Costin Georgescu.