VIDEO Ce amendă a primit poliţistul local care a înjurat un coleg de la Poliţia Rutieră

Agentul a semnalat în procesul verbal toate injuriile pe care susţine că i-au fost adresate de către poliţistul local care a primit ulterior documentul.

Evenimentul s-a petrecut weekendul trecut când poliţistul de la Rutieră a vrut să îl amendeze pe agentul de la Poliţia Locală pentru că ar fi parcat ilegal. Ca să aibă dovadă că a fost insultat, poliţistul de la Circulaţie a filmat tot scandalul, conform Digi24.

Un echipaj de la ​Brigada Rutieră care a încercat să legitimeze un poliţist local a fost umilit de acesta din urmă după ce a refuzat să arate actele, ameninţându-i în schimb pe oamenii legii că „iese scandal”. Totul s-a întâmplat în Sectorul 1 din Bucureşti.



Cum s-a desfăşurat dialogul între cei doi poliţisti:



Poliţist local: De ce să mă legitimez? Mergeţi şi vedeţi-vă de treabă că iese scandal mare. Şi voi aveţi şefi, şi eu am şefi. Eu am vorbit cu şeful meu...



Poliţist Brigada Rutieră: Dar, nu mă interesează treaba asta.



Poliţist local: Eu sunt poliţist. De ce să mă legitimez?



Poliţist Brigada Rutieră: Eu vreau documentele, şi ale maşinii şi ale dvs.



Poliţist local: Nu vă dau nimic până nu vine un şef de-al meu. Nu aveţi ce să îmi faceţi voi mie. Cum aveţi voi şefi, avem şi noi. Bă, băiatule, nu mai pune mâna pe mine. Nu îţi dau nimic. Ce îmi faci, mă încătuşezi, ce îmi faci?



Poliţist Brigada Rutieră: Aveţi obligaţia să vă legitimaţi la poliţist.



Poliţist local: Băiatul ăsta e obraznic! Tu tragi de mine, bă, puştiulică? Ce, eu sunt de pe stradă? Ori veniţi aici, ori iese scandal cu el aici. Sună un comisar de la ei, să vină aici.



Poliţist Brigada Rutieră: Pe mine nu mă interesează cine vine, mie îmi daţi documentele.



Poliţist local:Du-te şi vezi-ţi de treaba ta.



Poliţist Brigada Rutieră: Să mă duc să îmi văd de treaba mea?!



Poliţist local:: Cum să îţi dau actele maşinii dacă eu sunt pe jos? Eu sunt patrulă pedestră.



Poliţist Brigada Rutieră: Daţi-ne buletinul. Daţi-ne CNP-ul.



Poliţist local: Nu vreau să vi-l dau. Refuz legitimarea. Eu sunt pe jos, nu am nicio treabă cu maşina, nu am permis de conducere.