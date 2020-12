Cazul „Dr. Lana”, luat la disecat: Cine poate practica legal chirurgia estetică în România

„Adevărul” a discutat cu un medic estetician, pe care l-a întrebat unde se opresc tehnicile de înfrumuseţare şi unde începe chirurgia. Dr. Cristina Bejan, medic chirurg plastician şi estetician, a explicat care sunt diferenţele între cele două profesii

„Medicina estetică începe la orice procedură care provoacă fie şi o picătură de sânge, vezi injectări de diverse substanţe. Cosmeticienele nu au voie să facă proceduri care provoacă sângerare. Asistentele medicale, deşi fac injecţii, în România nu au drept de a efectua proceduri estetice. În Marea Britanie sau în SUA există «aesthetic nurse» (n.r. – asistentă medicală specializată în estetică), dar care are pregătire specială de 3 sau 4 ani şi care nu e recunoscută în România. Chirurgia estetică începe în momentul în care foloseşti bisturiul. Dermatologii pot face proceduri estetice injectabile şi mică chirurgie – gen excizie aluniţe, tratamente laser – dar nu pot pune implanturi mamare sau nu pot să facă liftinguri faciale. Stomatologii nu pot face injectari estetice, decât dacă sunt specialişti în chirurgie buco-maxilo facială. Cam acesta este, pe scurt, dreptul de practică pe estetică”, a explicat dr. Cristina Bejan.

Medicul arată că ea şi colegii ei trec prin 16 ani de studii superioare şi cursuri de pregătire pentru a profesa medicina.

„Eu şi colegii mei de specialitate am făcut 6 ani de facultate, 5 ani de rezidenţiat, încă 5 până la primariat (n.r. – obţinerea gradului de medic primar). Noi învăţăm în fiecare an şi mergem pe banii noştri la congrese pentru a învaţă lucruri noi şi pentru a ne perfecţiona. Avem clinici şi cabinete unde plătim chirii, salarii, taxe, ISU, etc, şi apar aceste impostoare, care doar bagă bani în buzunar şi mutilează oameni. Nu mi se pare corect!”, mai spune medicul.

Cine poate practica medicina, conform legii

Profesia de medic este reglementată în România de Legea 95/2006, modificată şi republicată în 2016 în Monitorul Oficial.

Pentru a practica legal medicina, o persoană trebuie să aibă un titlu oficial de calificare în medicină.

„Art. 385 (1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 376 care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină;

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;

c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;

d) sunt membri ai CMR (n.r. – Colegiul Medicilor din România);”, se arată în Legea 95/2006.

Svetlana Serghei este cetăţean al Republicii Moldova. Ei i se aplică o serie de alte prevederi din legea sus-amintită, mai exact art. 376, aliniat (1):

„Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. Acestea pot fi: (…) g): cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE”.

Potrivit legii amintite, recunoaşterea profesională a titlurilor de calificare de medic specialist dobândite într-un stat terţ se face de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, şi se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii.

„Dr. Lana” şi Matteo Politi operau sub alte nume

Medicul fals Svetlana Serghei şi soţul ei au fost plasaţi sub control judiciar de magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 în cursul zilei de vineri, 4 decembrie. Ei au fost reţinuţi, joi seara, după ce au fost audiaţi la Poliţia Capitalei.

Svetlana Serghei este acum cercetată de procurorii Parchetului de pe lângă Jucecătoria Sectorului 2 pentru infracţiunile de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Cazul femeii care se intitule „Dr. Lana” este aproape identic cu cel al italianului Matteo Politi, care „punea sâni” bucureştencelor, fără a avea studii de specialitate. Politi a fost trimis în judecată şi îşi aşteaptă sentinţa penală pe 14 decembrie.

Svetlana Sergiei şi Matteo Politi mai au în comun un detaliu: ambii foloseau pseudonime chiar şi în ţările lor de origine. O fostă pacientă a Svetlanei Serghei scrie, pe Facebook, că aceasta opera şi în Chisinău, însă folosea alt nume: Dr. Liubovi. La rândul lui, falsul medic Matteo Politi se prezenta în Italia drept Dr. Matthew Mode.

Clinici în apartamente din Chişinău şi din Bucureşti

Svetlana Serghei, femeia care se dădea drept medic estetician, avea o clinică şi în Chişinău, Republica Moldova, unde se ocupa tot cu chirurgia estetică. Conformarea vine de la una dintre fostele paciente ale Svetlanei Serghei din conţinutul unui răspuns primit de o femeie care a luat-o la întrebări pe opagina de Facebook a cabinetului Russian Lips_by Dr. Lana.

„Bună ziua, am şi eu o întrebare. Toate pozele de pe pagină sunt făcute de dumneavoastră?”, a întrebat o pacientă într-un mesaj privat.

„În RUSIA, cu colegele de acolo la seminarii…Chişinău, la clinica mea…sau Bucureşti”, a fost răspunsul primit de la Russian Lips_by Dr. Lana.

De asemenea, un anunţ publicat pe 1 februarie 2020 pe un site din Republica Moldova arată că femeia opera la „Clinique by Dr. Lana”, în zona „Jumbo/Botanica, etaj 2”.

Dădea vina pe paciente când se simţeau rău

Svetlana Serghei obişnuia să dea vina pe paciente atunci când acestea se plângeau e dureri, apoi le sfătuia să ia analgezice sau unguente. Una dintre femeile care au apelat la Dr. Lana a suferit o infecţie gravă şi a relatat în exclusivitate pentru „Adevărul” prin ce a trecut.

Falsul medic Svetlana Serghei făcea operaţii de microchirurgie estetică, fără autorizaţie, în clinici de apartament: una situată la etajul 5 al unui bloc de pe strada Ion Bogdan nr.15 din Dorobanţi, alta aflată la adresa str. Badea Cârţan nr. 69 din sectorul 2.

Una dintre femeile care au apelat la „Dr. Lana” a povestit pentru „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, ce urmări a avut o astfel de intervenţie.

„Pe 29 februarie am fost la ea pentru o intervenţie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a intervenţiei a fost o infecţie de toată «frumuseţea», voi ataşa şi poze. Discutând cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar după 3 cutii încă nu trecea deloc. Norocul meu - ca sa spun aşa, dacă asta e noroc - este că pur şi simplu firul a migrat şi mi-a ieşit efectiv singur prin piele ... Durerile şi suferinţa nu are rost să vi le descriu. Ea a pretins că este medic până în ultimul moment şi încerca să dea vina pe mine pentru cele întâmplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook şi am văzut că şi alte fete au trecut prin asta şi mi-am dat seama că nu am nicio vină. Mai am interventii, ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri”, a declarat femeia, pentru „Adevărul”.

Svetlana Serghei: „E ok dragutza! Pune Baneocin!”

Femeia a povestit cum arăta „clinica” în care opera Dr. Lana. „Era apartamentul dumneaei. Se vedea şi la baie că era o baie personală. Camera respectivă, cabinetul, arată normal”, a mai spus femeia.

Svetlana Serghei a pus la dispoziţia celor interesate de chirurgia estetică un număr de telefon, dar preciza că răspunde doar pe WhatsApp. La respectivul număr de mobil folosit pentru această aplicaţie, femeile care fuseseră supuse procedurilor de microchirurgie estetică se plângeau apoi fie că se simt rău, fie că au dat banii dar nu văd nicio schimbare.

Ele trimiteau fotografii cu „rezultatele” intervenţiilor şi acuzau dureri, senzaţii de arsură, disconfort din cauza faptului că respectivele zone din jurul ochilor sau buzelor se umflau.

„Partea dreaptă vizibil umflată, dură, şi o senzaţie de ardere puţin… Şi roşie!”, i-a scris Svetlanei Serghei o pacientă.

„E ok, dragutza”, i-a răspuns „Dr. Lana”. „Stai liniştită. Pune cremă Baneocin”, o mai sfătuia Svetlana Serghei.

Altă femeie era îngrijorată că unul dintre firele „operaţiei” de înfrumuseţare s-a desprins, aşa că a contactat-o pe Svetlana Serghei să o întrebe dacă e normal acest lucru. În plus, femeia se plângea că zona este dureroasă şi s-a umflat.

„Se va desprinde şi celălalt”, a scris „medicul”. „Stai liniştită. E ok. Ia un Nurofen”, a răspuns „Dr. Lana”.