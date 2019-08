Cazul Caracal. Unchiul Alexandrei, presiuni de la doi politicieni din partide adverse: Mi-au cerut să nu mai vorbesc în public

Alexadru Cumpănaşu afirmă într-un mesaj, pe pagina sa de Facebook că doi membrii ai clasei politice din partide adverse i-au cerut să nu mai vorbească în public despre informaţiile pe care le are. Cumpănaşu specifică într-un mesaj că mai mulţi utilizatori i-au scris pe Facebook şi i-au dat informaţii despre reţeaua în care ar fi implicat Gheorghe Dincă.

În 13 august, Cumpănaşu a afirmat că al depus la Procurorul General un document de 60 de pagini care conţine informaţii despre Gheorghe Dincă şi posibilii săi complici. Documentul conţine numele complicilor şi datele de contact.

„Dragi prieteni, dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat să renunţ la apariţii publice si dezvăluiri a neputinţei unor instituţii în a apăra viaţa copiilor noştri!. Cel puţin în judeţul Olt. Ieri, doi politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permită să vorbesc public.

Am verificat cu conducerea celor doua partide importante şi niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totuşi dubios ca doi reprezentanţi ai celor mai mari partide din România au cerut aşa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeţi? Consideraţi ca trebuie continuată această luptă pentru adevăr si pentru copiii noştri care aproape m-a secătuit fizic si psihic? Şi aproape mi-a distrus viata familială?”, a transmis Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, în urmă cu puţin timp pe Facebook.

Miercuri, Cumpănaşu a mai spus că Poliţia din Caracal nu raportase Parchetului din Caracal răpirea şi violul Alexandrei şi că procurorul Vasilescu Liviu a aflat de la DIICOT Craiova a aflat de la televizor de dispariţia fetei şi a luat legătura cu Poliţia din Caracal: „La data de 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, procurorul Vasilescu Liviu, de la DIICOT Craiova, a văzut la un post de televiziune că dispărut o minora pe raza municipiului Caracal. In această situaţie a luat legătură cu Poliţia municipiului Caracal şi a aflat că, întra-adevăr, s-a reclamat o dispariţie, iar in jurul orelor 11:00 o persoana de sex feminin a apelat serviciul 112, spunând că a fost bătută şi violată de un bărbat în jur de 50 ani, fiind sechestrată într-o locuinţă în Caracal..." Veţi putea citi ce a urmat. Parchetul Caracal nu ştia nimic, politia nu raportase violul, sechestrarea, bătaia la parchet local si culmea Parchetul Caracal deschide dosar penal abia la ora 16:00 la cererea si insistenta procurorului DIICOT de la Craiova pt ca acesta se uitase la ştiri...in timp ce procurorii din Olt nu aveau nici o treaba desi aveau înregistrările 112. Şi culmea politia Caracal raportează la parchet dispariţia si atrocităţile abia la ora 15:30 joi!”, a scris unchiul Alexandrei Măceşanu, pe Facebook.





