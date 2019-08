Cazul Caracal. Avocat: S-au găsit noi fragmente de oase de natură umană, în interior. Anchetatorii au găsit telefonul de pe care Dincă a sunat familia Luizei

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, spune că noi fragmente de oase, aproape sigur de natură umană, s-au găsit şi miercuri, „în interior, dar la suprafaţă”. Acesta a explicat că s-a pus problema să fie începute spargerile în locuinţă şi în curte, însă trebuie mai întâi adunate probele aflate la suprafaţă.





„Se punea problema dacă se sapă, nu se sapă. Trebuie să înţelegeţi că înainte de a putea să sape sau să spargă betoane sau să intre în acele buncăre şi ce mai avea Dincă pe acolo trebuie să perie toată zona la suprafaţă. Dacă toată zona nu ar fi periată şi nu s-ar aduna toate probele de la suprafaţă şi ar intra cu excavatoare, s-ar distruge probele de la suprafaţă. Vă pot spune că s-au mai găsit fragmente de oase, unele aproape sigur de natură umană, în interior, dar la suprafaţă. Şi astăzi s-au găsit în continuare fragmente osoase”, a declarat avocatul.





Întrebat dacă Dincă are acces la televizor, avocatul a răspuns: „Din punctul meu de vedere are acces la informaţii, inclusiv prin avocaţii pe care îi are, chiar din oficiu. Întreabă şi aceştia îi spun <s-a găsit un telefon al tău, s-a aflat nu ştiu ce>. Cum îl văd, după strategia pe care o adoptă, este la curent cu totul şi este sfătuit în funcţie de ce se întâmplă, cum să reacţioneze, ce să facă şi ce să nu facă”.







Anchetatorii au găsit telefonul de pe care Dincă a sunat familia Luizei

Avocatul Tonel Pop a spus că anchetatorii au găsit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dincă a sunat familia Luizei. Telefonul a fost găsit la o familie. Datele din primele trei telefoane, precum şi din cel al Alexandrei, vor fi aflate curând.

„Vă dau un element în plus. A fost găsit şi se expertizează în acest moment datele dintr-un alt telefon”, a spus avocatul, adăugând că este vorba despre un telefon şi o cartelă pe care le-a folosit Dincă pentru a suna familia Luizei. Potrivit lui Tonel Pop, telefonul a fost găsit la o familie despre care a refuzat să dea date.

Avocatul a adăugat că joi s-ar putea afla ce se află pe laptop, în aparatul de fotografiat, în cele trei telefoane ale lui Gheorghe Dincă şi, dacă va fi timp, şi în cea de-al patrulea.

„Informaticienii DIICOT procesează continuu toate datele, le prelucrează pentru a putea fi deschise mâine. Prelucrarea acestor date necesită timp, urmând ca mâine să se deschidă materialul extras şi cred că în funcţie de hotărârea pe care o va da Parchetul s-ar putea ca DIICOT să iasă într-o conferinţă de presă şi să vă explice de ce categorie sunt acele date”, a spus Pop.

În ce priveşte telefonul Luizei, avocatul a afirmat că nu poate spune nimic despre acesta, în timp ce despre telefonul Alexandrei a declarat că acesta nu a fost deocamdată expertizat din punct de vedere informatic, ci numai în privinţa probelor biologice.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: