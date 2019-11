Câte căutări pe Google a avut sintagma „aria cercului”, după ce Dăncilă n-a ştiut să răspundă la întrebarea unui jurnalist

Potrivit Google Trends, care măsoară căutările pe Google, „aria cercului” a avut peste 200.000 de căutări, marţi, 19 noiembrie, situându-se pe primul loc, detaşat, în topul căutărilor din ziua respectivă.

În mod interesant, „aria cercului” a avut cele mai multe căutări în judeţul Sibiu, locul natal al preşedintelui Klaus Iohannis, Bucureştiul clasându-se pe al doilea loc.

Ce a răspuns Dăncila la dezbaterea cu jurnaliştii

În dezbaterea de două ore jumătate în care Viorica Dăncilă a răspuns întrebărilor jurnaliştilor, candidata PSD la prezidenţiale a primit şi întrebări de cultură generală, în contextul în care a dezvăluit că şi ea a dat meditaţii copiilor, fără a cere bani.

Întrebată de un jurnalist cât este aria cercului, Viorica Dăncilă, a dat un răspuns greşit. Iată schimbul de replici:

Reporter: Aţi spus că aţi acordat meditaţii la matematică. Cât e aria cercului?

Viorica Dăncilă: Raza la pătrat.

Reporter: Este PI înmulţit cu raza la pătrat

Viorica Dăncilă: PI ori raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveti timpul liber, să veniţi alături şi să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer, credeţi-mă că toţi inginerii fac până în anul 3 matematică. Am făcut facultatea 5 ani. Am terminat cu media 9. Pentru unii li se pare o medie mică. Dacă vreţi să vorbim despre matematică vă stau la dispoziţie chiar după terminarea conferinţei de presă.