Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei: O problemă de legitimitate a statului şi de suveranitate internă

„Ce e de făcut? Pentru că e o problema sistemică, e nevoie de acţiune sistemică plecată de la vârful statului în jos, de la nivel de CSAT: strategia naţională de apărare a ţării să includă criminalitatea organizată în lista riscurilor de securitate naţională şi un plan de combatere şi de starpire să fie adoptat şi pus în aplicare de Guvern. Preşedintele României, Primul Ministru, şefii Camerelor, membrii CSM şi Procurorul General, indiferent cine sunt aceştia, au un loc cheie, pe termen lung, în rezolvarea acestei probleme. Pentru că a devenit o problema de stat, e nevoie de reforma instituţiilor lui, a Ministerui de Interne şi a Poliţiei în primul rând, a sistemului de Justiţiei de asemenea, cu sprijin din partea partenerilor occidentali care au trecut prin astfel de crize şi le-au rezolvat. În urmă cu zeci de ani, străzile New York-ului erau stăpânite de Mafie, astăzi sînt invadate de turişti din toată lumea, care sunt în siguranţă. Cum au rezolvat americanii? În urmă cu zeci de ani Chicago trăia sub teroare, un jurnalist a şi scris o carte cu acest nume. Astăzi, cetăţenii sunt în siguranţă. Cum au procedat ei? Sistemic. Au curăţat instituţiile de aplicare a legii de trădători (ai statului şi cetăţenilor) şi apoi au curăţat oraşele de mafioţi. Cât de cât, cel puţîn. Poliţiştii şi magistraţii care se pun in slujba infractorilor îşi trădează profesia, cetăţenii pe care au jurat să ii apere de infracţiuni, legea, ţară. Lucrurile se pot îndrepta, dar trebuie acţionat hotărât şi sistematic până nu e prea târziu”, a încheiat Cătălin Predoiu.

În opinia acestuia problema este sistemică şi revolvarea acesteia ar trebui să implice toate instituţiile statului, de la nivel de CSAT.