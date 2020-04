Cât l-a costat „baia de mulţime” pe primarul din Ogrezeni. Edilul s-a pozat cu seniorii comunei în plină pandemie de coronavirus

„Având în vedere imaginile şi informaţiile apărute în spaţiul public privind faptul că două persoane din localitatea Ogrezeni nu ar fi respectat regulile de distanţare socială, IPJ Giurgiu a demarat verificări pentru a stabili dacă au fost încălcate prevederile ordonanţelor militare. În urma verificărilor, s-a stabilit faptul ca doi bărbaţi au organizat în cursul zilei de luni, 13 aprilie, o activitate de distribuire de produse alimentare către persoanele vârstnice de pe raza localităţii Ogrezeni, încălcând prevederile Ordonanţei Militare nr. 1/2020, constând în faptul că nu au luat măsuri în cadrul activităţii desfăşurate prin care să se asigure distanţa de minimum un metru între persoanele participante, fapt pentru care au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum total de 4.000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă emis, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu.

Un primar din Giurgiu i-a pus în pericol pe bătrânii din comună, după ce i-a îmbrăţişat în faţa camerelor, la finalul unei campanii de ajutorare.

Jean Jipa, primarul din comuna Ogrezeni, a derulat în urmă cu câteva zile o campanie de ajutorare a oamenilor în vârstă din localitate, cărora le-a dăruit alimente de strictă necesitate. Evenimentul a fost anunţat pe pagina de socializare a edilului.

La final, alesul localităţii a făcut poze alături de bătrâni, în faţa porţii sau chiar în casele lor. Peste haine, primarul purta o salopetă, iar masca de protecţie era incorect pusă, aceasta ajungând sub bărbie.

În judeţul Giurgiu, la 13 aprilie, erau 64 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

Primarul: Instantanee greu de evitat

Contactat telefonic, primarul Jean Jipa a precizat faptul că deplasarea sa la cetăţenii comunei în scop umanitar „s-a efectuat în interes de serviciu şi organizat împreună cu o parte din funcţionarii primăriei şi voluntarii comunei, în intervalul de timp permis de ordonanţă“.

„Ţin să menţionez că am fost echipat corespunzător în momentul deplasării pentru asigurarea alimentelor de bază, deoarece peste 390 de familii se aflau la limtita subzistenţei, în legătură cu pozele respective am fost luat prin surprindere nemaiputând să reacţionez pentru că asta ar fi presupus să am o reacţie de respingere (prin împingere) , pe care nu mi-am permis-o datorită vârstei şi situaţiei acestora, iar relaţia dintre mine şi cetăţenii este una bazată pe dragoste şi respect! Îmi exprim profunda mâhnire şi regretul că din toată acţiunea umanitară care s-a concretizat în oferirea a 390 de pachete (ajutoare) persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap, orfanilor, văduvelor, familiilor rămase fără servici în această perioadă grea, s-au reţinut câteva instantanee fotografice, care n-au putit fi evitate. Vă mulţumesc anticipat, Jean Jipa“, a transmis primarul jurnaliştilor „Adevărul”. .